台灣之光！獲千萬科技YTR認可「打了世界級廣告」電腦店回應了

▲加拿大科技YouTuber Linus Gabriel Sebastian到光華商場組17萬電腦。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有1570萬訂閱的加拿大科技YouTuber Linus Gabriel Sebastian，日前到台灣光華商場隨機找店家組高階電腦，大讚用料實在、防護措施完善等，被網友大讚是做了世界級的宣傳，根本是台灣之光，甚至有海內外的網友看完都想去組電腦。

Linus Gabriel Sebastian日前來台參加台北國際電腦展COMPUTEX 2024，順路到「光華數位新天地」裝新手、科技小白去組裝電腦，最終以5159美元組出一台高階電腦，帶回測試後大讚防護措施完善，且內裝的硬體設施完全沒有偷工減料。

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▲Linus稱讚店家沒有偷工減料。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）



對此，該電腦店「艾諾優數位-高端客製化電腦專家」也在臉書發文表示，他23日凌晨2點左右手機突然被提示轟炸，「想說發生了什麼驚天動地的大事…，我的天，原來之前遇到的老鄉這麼大尾…還對他很抱歉的說，沒認出他」，「看了影片也非常感謝他認同我對商品的龜毛程度，管路就是要整整齊齊啊」。

網友看完紛紛留言，「店家真的是台灣之光」、「一時不小心打了一個世界級的廣告」、「哇嗚，感謝店家認真專業的態度，讓全世界的大家對臺灣有好印象，這家先記起來了」、「老闆你太帥了，台灣之光」、「我是香港人哦，看完也想來台灣參觀你的店了」、「完了，訂單要接不完了」、「想來台灣找你買電腦」。

據悉，該台電腦為RTX 4090、AMD Ryzen 9 7950X3D、Acer Predator GM7000 2TB NVMe M.2硬碟2個、XPG Lancer DDR5 6000 16GB記憶體4張，以及Bykski 分體式水冷機殼等。