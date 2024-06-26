習近平國師預言「世界大戰恐爆發」　美國正將戰爭引向亞太

▲鄭永年被外界視為習近平國師。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，在全球民粹主義高漲及世界日益兩極化下，今天沒有人可以低估發生世界大戰的可能性，而應思考戰爭將以什麼形式發生，主戰場會在中東、歐洲還是亞太？據悉，鄭永年外界視為中共總書記習近平經濟國師。

隸屬於香港中文大學（深圳）的微信公眾號《大灣區評論》21日發表鄭永年題為「今天沒有人可以低估世界大戰的可能性了」的文章。他寫道，「今天，在全球範圍內，無論西方還是東方、北方還是南方、發達國家還是發展中國家、大國還是小國，所有社會都彌漫著高漲的民粹主義和民族主義情緒，所不同的只是國家的控制能力問題。」

他表示，有可能出現不同形式的高度集權，甚至是不同形式的法西斯主義政權。社會的兩極化反映到政治層面便是政治的兩極化。不難發現，無論左右，基於民粹主義之上的「強人政治」是今天世界的常態。這種現象，既表現在俄羅斯、土耳其和印度等大國的政治中，也表現在諸如阿根廷和韓國那樣的較小國家的政治中。

他警告，人們最擔心的還是美國政治巨變的可能性，那就是川普再次掌權的可能性。一旦川普再次當選，一個準法西斯政權似乎不可避免。在川普第一任期間，其周邊已經聚集了一大批法西斯式的官員，好鬥好戰，尤其是極端仇視中國。現在，這批人已經在蠢蠢欲動了。而如果美國的政權轉向法西斯化，歐洲一些政權的法西斯化也並非沒有可能。更重要的是，大西洋兩邊的法西斯力量還可能結成聯盟。

鄭永年稱，在國際層面，如今世界大戰的可能性就更加明顯了-世界正在迅速兩極化。今天的世界似乎正在迅速滑向戰爭。世界正在被快速地兩極化，並且表現在各個主要層面，包括經貿、意識形態和地緣政治。

他認為，首先是經貿的兩極化，「一個世界、兩個市場」的局面已經成型，一個以美國為中心的市場已經制度化，而一個以中國為中心的市場則正在「被」形成。其次是意識形態的兩極化。美國以意識形態打壓中國已經到了「無所不用其極」的程度，表現在各個領域，尤其體現在晶片戰爭、「新疆棉」和台海問題上。

最後，他表示，最重要的是地緣政治的兩極化。與此同時，當前全球地緣政治也逐漸形成兩極化，美國已在中國周邊塑造至少六個小多邊，包括美日菲三邊聯盟、美日韓三邊聯盟（JAROKUS）、美英澳三邊聯盟（AUKUS）、美日印澳四邊安全對話（Quad）、五眼聯盟（美英澳加紐）、美越印三邊聯盟，還有一個準美日越三邊聯盟尚處於醞釀階段。

鄭永年警告，現在已不是世界大戰爭是否可能爆發，而是戰爭將以什麼形式爆發，以及世界大戰的主戰場會在哪裡的問題了，中東、歐洲還是亞太？

但他同時認為，中東的以哈衝突很難發展成為世界大戰；俄烏戰爭如何結束仍是未知數，但要演變成美國和歐洲主要大國與俄羅斯直接交戰的世界大戰的可能性也不大，「如果說俄烏戰爭開始進入一個下行的過程，那麼亞太地區的衝突則經歷著一個上行的過程。」

鄭永年表示，亞太地區成為「火藥桶」是美國勝出的終極手段。美國現在的亞太或印太政策趨勢是「一切為了應付中國」，「對美國來說，只要能擊垮中國，使其還是最後的『勝利者』，哪怕整個亞洲被戰爭毀滅也在所不惜。」

他強調，「對中國最嚴峻挑戰就是如何有效地回應-美國在中國周邊營造戰爭環境，把世界性戰爭引向亞太地區，最終實現其圍堵和遏制中國的戰略目標。」