英陸軍參謀長：世界大戰恐再現　應做好全民防衛準備

▲英國陸軍總參謀長桑德斯表示，世界有可能再次爆發大戰，做好準備非常重要。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國陸軍總參謀長桑德斯指出，從歷史演進模式判斷，規模堪比第二次世界大戰的戰爭有可能再度發生，做好準備非常重要，而規模相稱的備戰，必須採取全國集體整備模式。

6月6日是二戰關鍵戰役「諾曼第登陸」80週年，當年組成盟軍的英、美等國近日各自在國內及共同在登陸地點法國舉行一系列紀念活動。

即將卸任的桑德斯（Patrick Sanders）5日在英格蘭南部朴茨茅斯（Portsmouth）軍港出席紀念活動並致詞。朴茨茅斯在「諾曼第登陸」的規劃和執行扮演要角。

桑德斯表示，對年輕世代而言，二戰猶如「古代史」，但規模大如二戰的軍事衝突有可能「再度發生」。

他指出，預防歷史重演的唯一方式是擁有「強大、具可信度的武裝部隊」。英國必須為可能造成數千萬人死亡的戰爭做好準備。

至於英國軍隊是否已經做好準備且具可信度，桑德斯回應提問時說：「我們的準備程度毫無疑問已高於以往，但還有許多事得做。」

2022年6月接任陸軍總參謀長的桑德斯以「敢言」著稱。英國「泰晤士報」（The Times）援引數名英國陸軍消息人士說法報導，桑德斯未來可能會因為曾努力示警英國應積極備戰，而被後世銘記。

桑德斯曾數次批評政府的裁軍政策，並公開對政府遲未增加足夠的國防預算、輕忽陸戰在當代戰爭的重要性表示不滿。

英國政府規劃至2025年將陸軍編制由8萬2000人縮減至7萬3000人，陸軍規模將因此達近200年來最小，即便2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭、引爆歐洲大陸自二戰以來最嚴重軍事衝突，也未導致政策轉向。

根據英國國防部近日釋出的資料，英國陸軍目前僅有7萬2500餘名成員，比裁軍目標人數還低，是以往未曾發生的現象。

「泰晤士報」指出，無論是常規或後備部隊，陸軍持續面臨「離開的人多於徵募到的人」窘境，成員人數逐月遞減。

儘管如此，桑德斯說，英國陸軍的應戰準備程度已較他2年前上任時提升，他已費盡九牛二虎之力，以在既有條件限制下，為陸軍創造最大戰力。

值得一提的是，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）5日在國會表示，德國必須在2029年（含）以前為戰爭做好準備。

他說，德國必須透過「嚇阻」預防最壞情況發生，這牽涉金融、物資、人員等資源的運用。一旦發生緊急事態，年輕男女都必須具備捍衛國家的能力。

佩斯托瑞斯因此認為有必要導入「新型態的兵役」，且屆時可能無法徹底避免任何「義務」性質。

德國於2011年中止實施義務兵役，英國則於1960年廢除。

英國現任首相、保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak）在宣布7月4日舉行大選後，近日曾提出恢復義務役的構想，選項包括社區服務和軍事訓練。在野黨工黨則批評，在保守黨執政下，陸、海、空三軍都趨於「空洞化」，恢復義務役不過是保守黨企圖在選戰力挽狂瀾的「絕望之舉」，既不符合實際防衛需求，也無端勞民傷財。

考量國內外安全情勢日益嚴峻，保守黨政府已承諾至2030年將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）2.5%的水準。工黨則表示，願意將國防預算提升至GDP的2.5%，前提是財政條件和經濟情況允許。