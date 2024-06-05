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上百兵力沒了！俄車隊「排一列」淪大型活靶　被烏克蘭狂轟連環爆

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 俄軍軍車遭烏克蘭無人機攻擊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯傳出有一支載著100名義務役士兵的卡車車隊，因聽從指揮官命令排成一列縱隊行進，淪為大型活靶，被烏克蘭無人機轟成一團火焰，頓時失去上百名戰力，引發國內軍事專家批評。

《每日郵報》報導，Telegram曝光的畫面顯示多輛卡車正穿過大片田野，在中間的道路上形成一列超長車隊，接著鏡頭切換到烏克蘭神風無人機（Kamikaze）第一視角，直直飛向其中一輛卡車後爆出火焰，隨後又有多輛卡車連環爆，冒出濃濃黑煙。儘管車隊遇襲後試圖分散，在開闊的田地上仍有如活箭靶。

據烏克蘭軍聞網《Militarnyi》，烏軍空中偵察發現，多達15輛俄軍軍車呈一列縱隊，在距離烏克蘭蘇梅地區（Sumy）僅3公里處行進，因此派出FPV自殺無人機一一攻擊。

俄國一名軍事部落客對此向30萬讀者撰文抱怨，「我上周才寫了一篇有關軍事縱隊在距離邊境8公里處移動的文章，到現在除了隊伍變長之外什麼都沒改變……這已經是戰爭第3年了。」

自稱社會分析師的阿列克辛（Roman Alekhin）也撰文給13萬訂閱者指出，俄羅斯必須尋找不同的後勤路線，就算會把距離拉長，仍有必要分散行動。

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