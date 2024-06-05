上百兵力沒了！俄車隊「排一列」淪大型活靶　被烏克蘭狂轟連環爆

▲ 俄軍軍車遭烏克蘭無人機攻擊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯傳出有一支載著100名義務役士兵的卡車車隊，因聽從指揮官命令排成一列縱隊行進，淪為大型活靶，被烏克蘭無人機轟成一團火焰，頓時失去上百名戰力，引發國內軍事專家批評。

It is not only the Belgorod Region in Russia getting targeted. The neighboring Kursk Region was hit, as well. This Russia supply convoy experienced several losses and it appears that some trucks tried to disperse into the wild in order to escape from the swarm of FPV drones.… pic.twitter.com/eVC3RQnvOi — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2024

《每日郵報》報導，Telegram曝光的畫面顯示多輛卡車正穿過大片田野，在中間的道路上形成一列超長車隊，接著鏡頭切換到烏克蘭神風無人機（Kamikaze）第一視角，直直飛向其中一輛卡車後爆出火焰，隨後又有多輛卡車連環爆，冒出濃濃黑煙。儘管車隊遇襲後試圖分散，在開闊的田地上仍有如活箭靶。

據烏克蘭軍聞網《Militarnyi》，烏軍空中偵察發現，多達15輛俄軍軍車呈一列縱隊，在距離烏克蘭蘇梅地區（Sumy）僅3公里處行進，因此派出FPV自殺無人機一一攻擊。

俄國一名軍事部落客對此向30萬讀者撰文抱怨，「我上周才寫了一篇有關軍事縱隊在距離邊境8公里處移動的文章，到現在除了隊伍變長之外什麼都沒改變……這已經是戰爭第3年了。」

自稱社會分析師的阿列克辛（Roman Alekhin）也撰文給13萬訂閱者指出，俄羅斯必須尋找不同的後勤路線，就算會把距離拉長，仍有必要分散行動。