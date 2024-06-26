美國今夏多人遇「離岸流」喪命　當局示警：60cm浪也暗藏危險

▲離岸流堪稱海灘殺手，會快速把人帶離海岸邊。（示意圖／VCG，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

夏日天氣炎熱，有許多人選擇前往海邊玩水消暑，但美國海邊今夏至今已有多人喪命，原因就是離岸流（Rip Current）。當局已針對離岸流發布聲明，敦促海邊遊客必須保持警惕。

紐約郵報報導，離岸流是強勁、狹窄的水流，能以高速從海岸邊朝大海方向移動，在任何天氣都有可能發生，且會發生在任何有碎波（breaking waves，意即波浪破碎把空氣捲入水中的白浪）的海邊。在美國，從佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）一直到大西洋中部沿岸、東北部岸邊都會出現離岸流。

美國國家氣象局的佛州首府塔拉赫西辦公室針對離岸流發布聲明，敦促海邊泳客必須保持警惕，「雖然對去海邊玩的人來說天氣很好，海浪只有60公分高，但危險的離岸流會潛伏在水面下，所有人都應該注意海邊標示，聽從安全人員的指示。」過去數日，佛州至少有8人因為離岸流喪命。

美國國家氣象局在北卡羅萊納州的紐波特/莫爾黑德市辦公室也發布海邊危險聲明，警告遊客注意離岸流。美國國家氣象局紐約辦公室也同樣發出離岸流聲明，「離岸流甚至能把最厲害的泳客從岸邊沖到更深的水中」。

中央氣象署數位科普網的網站介紹，離岸流堪稱海灘殺手，會快速把人帶離海岸邊，若不小心遇上離岸流，要掌握「一不二要」原則。

一不：千萬不要直接往回游。逆著離岸流的方向往回游，非但無法前進，且會耗盡體力、更容易溺水。

一要：要冷靜保持漂浮並求救。離岸流不會把人捲進海底，最省力的方法就是保持身體漂浮在海上，等待救援。

二要：要往離岸流的兩側游。若游泳能力不錯、體力也足夠的情況下，可試著網海流兩邊有海浪的地方游，游到脫離離岸流的區域，讓海浪推著你往海灘方向，或自己慢慢游回岸邊。