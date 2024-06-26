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易胖體質也能瘦！四寶媽白家綺公開瘦身秘辛　甩肉8公斤變25歲少女腰

白家綺,IVENOR十時塑,孅桃茶,少女腰,甩肉（圖／業者提供）

【企劃特輯】

近日，藝人白家綺因被週刊拍到小腹贅肉而成為話題，她大方承認作為四寶媽，維持身材確實不易，但她並未氣餒，正積極努力瘦身。白家綺坦言，自己屬於易胖體質，因此隨時隨地都在減肥的路上。近日拍攝廣告，身穿貼身粉紅洋裝側躺，大方展現好身材，逆襲月甩8公斤，成功成為火辣媽咪。這一驚人的轉變讓不少粉絲和網友紛紛詢問她的瘦身秘訣。

白家綺生四胎成功逆襲「肥肚贅肉」變女神！引爆媽媽圈熱議（圖／業者提供）

白家綺也大方分享了她的過去這些年的減肥心路歷程。一直覺得減肥絕對不是輕鬆的，但累積的一點一滴，身體最終會給予最好的回饋。在覺得自己撐不住的時候，可以對自己說「辛苦了」，而不是「我不行」。白家綺強調，有老公在旁陪伴鼓勵，一起減肥的感覺非常重要。

身為易胖體質的她來說，減肥的過程尤為艱辛。白家綺笑說：她的身體似乎對熱量非常敏感，一不小心多吃一點就會立即體現在體重上。這使得她在飲食上必須格外謹慎，稍有鬆懈就會前功盡棄。

白家綺也分享了她曾經誤以為運動可以幫助減肥的慘痛經歷。她回憶道，當她在隔了12年生下第三胎後，還沒瘦下來，老公吳東諺就帶著她運動。她嘗試跑步、游泳、騎腳踏車，結果不僅沒瘦下來，肌肉反而變得更結實，手臂胖了1吋、大腿粗了2吋，變成了「健康的胖子」。

白家綺生四胎成功逆襲「肥肚贅肉」變女神！引爆媽媽圈熱議（圖／業者提供）

所以在減肥過程中，飲食扮演了至關重要的角色。白家綺表示，她並不會特別節食，因為要攝取足夠的營養才能維持良好的基礎代謝。如果想吃甜食，她會以水果為主，並減少澱粉的攝取量。她強調，只要「吃得乾淨」，自然就能瘦。

白家綺,IVENOR十時塑,孅桃茶,少女腰,甩肉（圖／業者提供）

經過這麼多的減肥經歷，白家綺總結出一個重要的經驗：「減肥不僅不能傷害身體，還必須能持之以恆。」任何一種體態維持的方法，如果不能變成一種生活習慣，在恢復正常飲食後，就很容易復胖。

感謝同門師姐廖家儀推薦的花草燃脂茶，讓她的減肥過程更加輕鬆。她表示，這款花草茶使用方便，無論冷水熱水都能沖泡。重點是這款花草茶中的藥草之王「紫花苜蓿」能降低飢餓感，增加熱量消耗，還添加了抗氧化的白皮衫醇等數十種珍貴花草。

這款花草茶取得了日本專利並通過SGS認證，每包熱量僅1.6卡，碳水化合物0.3克，糖只有0.1克。相較於市售的花草茶，這款花草茶的熱量和糖份都少很多，不但能促進新陳代謝，還能使排便順暢。因此，它也被知名中醫診所院長指定推薦，並被網友票選為最佳花草茶飲品。白家綺笑稱，喝十時塑花草茶讓她「愈喝愈纖」。

白家綺,IVENOR十時塑,孅桃茶,少女腰,甩肉（圖／業者提供）

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