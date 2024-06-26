稱聲援陳玉珍「旁聽」民進黨記者會　徐巧芯遭轟作秀與綠委槓上

記者鄭佩玟／台北報導

立法院民進黨團昨召開「中國黑手介入台灣媒體 藍白立法架空NCC」記者會時，國民黨立委陳玉珍站在民進黨團外聽，但卻被主持記者會的立委吳思瑤酸是「盯梢」，引爆雙方舌戰20幾分鐘。國民黨立委徐巧芯今（26日）又跑到民進黨團前站崗，並拿出捲尺及膠帶量測100公分，聲稱自己都有保持距離未進到民進黨團內，「我要用我的行動證明陳玉珍沒有做壞事，不應該被羞辱。」

▲徐巧芯自稱聲援陳玉珍，帶捲尺到民進黨團站100公分距離「旁聽」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

徐巧芯此舉造成大批攝影媒體圍觀，立法院走道擠得水泄不通，民進黨團記者會結束後，綠委一度無法出記者室，徐巧芯則高喊，「怎麼不敢出來了？」綠委則回應，「不要作秀！」徐巧芯說自己今天是來聲援陳玉珍，何時立法院走道變成私有財產？民進黨團不敢讓人旁聽，可以把門鎖起來。

陳玉珍昨日事後質疑，什麼時候開始民進黨的記者會，只能從直播上看？不能旁聽？她經過民進黨團記者會，想說可以聽一下沈伯洋在講什麼，又看到莊瑞雄，他們都是法律專業，當然可以聽一下，聽說哪個媒體有中共介入，「我還一邊搜尋新聞內容，一邊聽民進黨記者會，沒想到中間吳思瑤突然侵犯我肖像權，很突然對我拍照！還說我在盯梢」。

陳玉珍認為，吳思瑤這個舉動極盡侮辱性，因為民進黨記者會是公開的，國民黨要開記者會都歡迎民進黨來旁聽，如果說別人是盯梢，那就說是開機密記者會啊！「我甚至一開始還只是站在走廊，你幹嘛我站在門外就開始汙辱我啊？我有什麼必要盯梢？都是公開直播的欸！」

陳玉珍感嘆，何時國家變成這樣？難道國家回到小時候防範匪諜的日子嗎？台灣是文化大革命嗎？小朋友都不能相信老師不能相信爸媽，都要把意見不同的人鞭屍，國家好不容易走到民主社會，但只要跟民進黨吳思瑤意見不同就要被亂扣帽子，「吳思瑤應該跟我道歉，敢隨便汙辱我卻不道歉，就是該做不敢當，我講的話都歡迎吳思瑤來聽，立法院的走廊不屬於任何人。」

