越南航空最快7月面臨破產危機　政府建議延長貸款還款期限

▲越南航空最快7月將面臨破產危機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

越南國籍航空公司「越南航空」（Vietnam Airlines）最快7月將面臨破產危機，如果政府支持的貸款還款無法取得延長，將進入無力償還（insolvency，又稱「資不抵債」）局面。根據越南經濟委員會25日發布的聲明，越南航空的情況相當緊急，懇請立法機關迅速採取行動。

彭博、路透報導，越南航空先前透過商業銀行獲得4兆越南盾（約1.57億美元）低利貸款，到了2021年獲得央行零利率再融資，但由於監管批准延宕，越南航空無法完成新股出售、重新調整非核心投資等再融資措施，陷入財務危機。

對此，越南政府表示，若不延長貸款還款期限，越南航空可能面臨重大風險、法律訴訟以及聲譽損害，「這只是協助越航度過難關的解決方案之一，但這是現階段最可行、最適合的解決方案。」政府建議國會議員把還款期限延至2027年12月31日，以便給越航時間進行整頓。

新聞網站ZNews上周報導，越南航空2023年虧損5.6兆越南盾，今年稅後利潤目標為4.2兆越南盾。越航董事長Dang Ngoc Hoa已於24日說，公司將專注於整頓資產、資金、投資組合、組織結構以及公司治理改革，主要目標要在2024年減少虧損並達到收支平衡。