男子疑在賭場贏1.3億！竟當場「心臟病發」倒地　新加坡賭場澄清

▲男子在新加坡一間賭場內疑似心臟病發倒地。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡一間賭場日前傳出，有一名男子疑似中了320萬英鎊（約台幣1.35億元）的獎金後，忽然心臟病發倒在地上，從曝光的影片中能看到，與他同行的女子崩潰地坐在地上大喊。不過，賭場出面澄清表示，完全沒有這一件事。

根據《太陽報》報導，網路上一段曝光的影片顯示，有一名男子倒在濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）賭場的地上，且摀住胸口看起來十分痛苦，而他旁邊的女子也崩潰地坐在地上大喊，尋求現場人員的幫忙。

起初有消息指出，這起事件發生在22日，當時男子在賭場機台贏了高達320萬英鎊的獎金，結果男子開心地跳喊歡呼時，疑似突然心臟病發，緊抓著胸口痛苦倒地。所幸男子緊急送醫後救回一命，也成功拿到獎金。

▲男子在新加坡一間賭場內疑似心臟病發倒地。（圖／翻攝自X）



不過，金沙酒店發言人指出，以上事件並非真實，沒有任何顧客因為贏得獎金而在賭場內死亡，「確實有一名客人在賭場裡昏倒，但他還活著，目前正在康復中，而這位客人也沒有贏得賭金。」

事實上，過去確實曾發生有人贏得賭金後死亡，在2002年有一名61歲男子在美國紐澤西州的一間賭場玩老虎機，結果在贏得8000英鎊（約台幣34萬元）後突發心臟病，數分鐘後在賭場的休息室被宣告死亡。

今年也有一名男子在美國拉斯維加斯的21點牌桌上心臟驟停，癱倒在地20多分鐘；後來這名年僅48歲的男子在6個月後死亡，家屬懷疑是賭場之旅讓他的病情惡化。