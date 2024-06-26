維基解密創辦人亞桑傑在美國塞班島認罪　將返回澳洲坎培拉

▲維基解密創辦人亞桑傑26日抵達美國塞班島法院。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）26日在美國北馬里亞納群島最大島嶼塞班島的法院正式認罪，法官判處亞桑傑在英國監獄服刑的時間，即62個月刑期。如今亞桑傑能以自由人的身分走出法庭，接下來將搭機離開塞班島，返回澳洲首都坎培拉。

美聯社、路透等報導，這場聽證會持續約3個小時，亞桑傑身穿深色西裝，在法律團隊、澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）等人的陪同下抵達法院，並同意對一項共謀取得及洩露美國國防機密文件的刑事指控認罪。

亞桑傑表示，「身為一名媒體記者，我鼓勵我的消息來源提供據傳是機密的資訊，以公布這些內容，我認為第一修正案保護這些做法，但我承認這違反間諜法。」美國法官曼格羅納（Ramona Manglona）接受亞桑傑的認罪，並將他釋放，原因是亞桑傑已在英國監獄服刑。

▲亞桑傑獲釋後搭車離開。（圖／達志影像／美聯社）

現年52歲的亞桑傑稍早已離開法庭，並在上車前向現場人群揮手致意。他預計在當地中午過後不久搭乘私人飛機離開塞班島，接著會前往澳洲首都坎培拉。

亞桑傑因2010年在維基解密公開50萬份美國機密檔案遭通緝，內容詳列美國在阿富汗與伊拉克的軍事行動，包括美軍在戰爭期間殘殺平民等罪行。