維基解密創辦人終認罪！免引渡至美國　有望重獲自由返澳

▲維基解密(WikiLeaks)創辦人亞桑傑(Julian Assange)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

揭秘網站「維基解密」(WikiLeaks)創辦人亞桑傑(Julian Assange)與美國司法部達成認罪協議,承認違反美國間諜法,預計26日達成最終協議後,將被釋放返回澳洲,免於被引渡至美國。

綜合外媒報導,根據美國北馬里亞納群島地區法院( U.S. District Court for the Northern Mariana Islands)文件顯示,現年52歲的亞桑傑同意一項共謀獲取和披露美國國防機密文件的刑事指控,預計會在當地時間26日上午9時在聽證會上被判處62個月監禁。

由於亞桑傑自2019年4月在英國被拘捕至今,已相當於其62個月刑期,因此他會在聽證會結束後被釋放回澳洲。這項協議仍待聯邦法院法官核准。

亞桑傑因2010年在維基解密公開50萬份美國機密檔案而遭通緝,內容詳列美國在阿富汗與伊拉克的軍事行動,包括美軍在戰爭期間殘殺平民等罪行,因此面臨相關18項指控;若這些罪名成立,他將面臨最高175年監禁。

亞桑傑曾於2012年至厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護,以逃避美國的追捕,但於2019年遭英國警方逮捕,此後一直被關押在英國貝爾馬什監獄(Prison Belmarsh)。

澳洲政府多年來一直呼籲美國撤銷對其公民亞桑傑的起訴,國會還於今年2月提出動議,要求白宮讓亞桑傑回到澳洲。美國總統拜登今年4月被記者問及是否回應澳洲當局請求時,曾鬆口回答,「我們正在考慮。」