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維基解密創辦人終認罪！免引渡至美國　有望重獲自由返澳

▲▼維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）。（圖／路透）

▲維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

揭秘網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）與美國司法部達成認罪協議，承認違反美國間諜法，預計26日達成最終協議後，將被釋放返回澳洲，免於被引渡至美國。

綜合外媒報導，根據美國北馬里亞納群島地區法院（ U.S. District Court for the Northern Mariana Islands）文件顯示，現年52歲的亞桑傑同意一項共謀獲取和披露美國國防機密文件的刑事指控，預計會在當地時間26日上午9時在聽證會上被判處62個月監禁。

由於亞桑傑自2019年4月在英國被拘捕至今，已相當於其62個月刑期，因此他會在聽證會結束後被釋放回澳洲。這項協議仍待聯邦法院法官核准。

亞桑傑因2010年在維基解密公開50萬份美國機密檔案而遭通緝，內容詳列美國在阿富汗與伊拉克的軍事行動，包括美軍在戰爭期間殘殺平民等罪行，因此面臨相關18項指控；若這些罪名成立，他將面臨最高175年監禁。

亞桑傑曾於2012年至厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護，以逃避美國的追捕，但於2019年遭英國警方逮捕，此後一直被關押在英國貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh）。

澳洲政府多年來一直呼籲美國撤銷對其公民亞桑傑的起訴，國會還於今年2月提出動議，要求白宮讓亞桑傑回到澳洲。美國總統拜登今年4月被記者問及是否回應澳洲當局請求時，曾鬆口回答，「我們正在考慮。」

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