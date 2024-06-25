快訊／維基解密創辦人「遭關1901天」獲釋！　搭機返澳畫面曝光

▲亞桑傑（Julian Assange）獲釋後搭機離開英國。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

揭秘網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）承認違反美國間諜法，預計26日達成最終協議後，將被釋放返回澳洲，免於被引渡至美國。最新消息指出，亞桑傑已於24日上午離開監獄，預計當天下午搭機離開英國。

作為與美國司法部達成認罪協議的一部分，亞桑傑承認違反美國間諜法，避免被引渡至美國關押。維基解密在社群網站X發文證實，亞桑傑已於當地時間24日上午離開了貝爾馬什（Belmarsh）監獄。

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

內文寫道，「（亞桑傑）在那裡度過了1901天，並獲得倫敦高等法院的保釋，他當天下午在斯坦斯特德機場（Stansted airport）被釋放，將登上飛機離開英國。」

根據美國北馬里亞納群島地區法院（ U.S. District Court for the Northern Mariana Islands）文件顯示，現年52歲的亞桑傑同意一項共謀獲取和披露美國國防機密文件的刑事指控，預計會在當地時間26日上午9時在聽證會上被判處62個月監禁。

由於亞桑傑自2019年4月在英國被拘捕至今，已相當於其62個月刑期，因此他會在聽證會結束後被釋放回澳洲。

亞桑傑因2010年在維基解密公開50萬份美國機密檔案而遭通緝，內容詳列美國在阿富汗與伊拉克的軍事行動，包括美軍在戰爭期間殘殺平民等罪行，因此面臨相關18項指控；若這些罪名成立，他將面臨最高175年監禁。

亞桑傑曾於2012年至厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護，以逃避美國的追捕，但於2019年遭英國警方逮捕，此後一直被關押在英國貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh）。

澳洲政府多年來一直呼籲美國撤銷對其公民亞桑傑的起訴，國會還於今年2月提出動議，要求白宮讓亞桑傑回到澳洲。美國總統拜登今年4月被記者問及是否回應澳洲當局請求時，曾鬆口回答，「我們正在考慮。」