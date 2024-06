快訊／維基解密創辦人「遭關1901天」獲釋！　搭機返澳畫面曝光

▲亞桑傑(Julian Assange)獲釋後搭機離開英國。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

揭秘網站「維基解密」(WikiLeaks)創辦人亞桑傑(Julian Assange)承認違反美國間諜法,預計26日達成最終協議後,將被釋放返回澳洲,免於被引渡至美國。最新消息指出,亞桑傑已於24日上午離開監獄,預計當天下午搭機離開英國。

作為與美國司法部達成認罪協議的一部分,亞桑傑承認違反美國間諜法,避免被引渡至美國關押。維基解密在社群網站X發文證實,亞桑傑已於當地時間24日上午離開了貝爾馬什(Belmarsh)監獄。

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ