「無糖手搖飲」暗藏3大減肥陷阱！減重醫：恐熱量破表

▲不少人認為喝「無糖飲料」對健康較無負擔，不過醫師卻示警3大熱量陷阱恐越喝越胖。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

台灣手搖飲店林立，而台人愛喝手搖飲的飲食文化更成為本土特色，隨著氣候入夏天氣炎熱，更是人手一杯清涼飲品，不少人認為喝「無糖飲料」對健康較無負擔，不過醫師卻示警「3大熱量陷阱」，小心無糖手搖會越喝越胖。

減重醫師吳榛槿表示，許多人怕胖但又想喝飲料，因此會選擇「看似無害」的無糖手搖飲，不過小心恐誤踩3大地雷，第一、無糖茶加料，椰果、珍珠及芋圓等配料含有的熱量和糖分高，會引起腸胃不適和腹瀉；第二、無糖卻有奶，奶茶中的奶精粉非奶製品，而是氫化植物油，喝進肚都是油；第三、奶精換鮮奶，鮮奶茶含乳糖、蛋白質與脂肪仍會胖，但還是比奶茶好。

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對此，吳榛槿分享「5大撇步」減輕喝飲料的罪惡感，包括「控制頻率份量」，一周不超過2次，限制次數和份量；「飲用前不空腹」，喝飲料前食用含纖維質、蛋白質食物，增加飽足感；「選茶不選奶」，不加奶、不加糖、不加料，選綠茶可提高減脂效率；「不要晚上喝」，晚上進食會讓身體食物產熱率較低，長期多餘的能量會囤積成脂肪，成為三高危險族群；「自製手搖飲」，可以沖泡像是國寶茶、紅茶、綠茶等無糖茶，還可放入奇亞籽、無糖愛玉、仙草等增添口感。

吳榛槿提醒，許多民眾會選擇在夏天進行減肥計畫，但同時這也是充滿各種飲料誘惑的季節，除了需挑對飲料入口外，也要多多補充水份，對於減肥及健康都相當有益處。

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