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待業3個月！妹子被大公司錄取卻焦慮到「腹痛想吐」...原因超心酸

▲憂鬱,悲傷,難過,懊惱,焦慮。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO到新公司前，焦慮到喘不過氣來。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

不少人到新環境，因為對未來未知，因此會感到很忐忑、焦慮。一名女網友透露，待業3個月，好不容易錄取大公司，結果自己卻很焦慮，擔心無法勝任工作。貼文一出，不少人直呼「會焦慮很正常，帶著這份焦慮去迎接挑戰」。

原PO在Dcard以「明天要報到，焦慮到快喘不過氣」為題發文，表示目前25歲，畢業3年了，之前離職，已經待業3個月，好不容易找到工作，是一間大公司，薪資也不錯，應該挺有發展性的。

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她回憶，當時一面試完也是一直祈禱自己能錄取，沒想到得知錄取後，反應竟不是喜悅，隨之湧上的是無底洞般的焦慮，「怕不適合、怕做不好、怕人不好相處、怕工作內容太難，各式各樣的恐慌快把我侵蝕焦慮、憂鬱了好幾天。」

原PO說，「明天就要報到了，今天一起床就心悸到快喘不過氣，甚至會腹痛、想吐，本身就有在吃抗焦慮的藥，但吃藥了還是一樣糟，無法掩蓋對新工作的劇烈不安。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「加油，看到人要打招呼有禮貌點」、「一開始都這樣啦，久了就知道，工作而已」、「會焦慮很正常，凡事順其自然」、「擁有這些焦慮是好事，帶著這份焦慮去迎接挑戰」、「焦焦、憂憂閃邊去」。

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