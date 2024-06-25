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社會 社會焦點 保障人權

面交市價70萬泰達幣！幣商內湖遭2男挾持　丟包樹林急報警

北市內湖區舊宗路22日晚間傳出有泰達幣商面交時遭人持刀搶走2萬餘顆泰達幣與現金1萬餘元。(圖／翻攝畫面)

▲北市內湖區舊宗路22日晚間傳出有泰達幣商面交時遭人持刀搶走2萬餘顆泰達幣與現金1萬餘元。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

北市內湖區舊宗路22日晚間發生一起泰達幣商被搶案件。警方獲報，一名55歲的劉姓幣商向警方報案表示，自己於交易時遭人持刀挾持，搶走2萬餘顆泰達幣（約70萬元）與1萬餘元現金，隨後被丟包在樹林。警方獲報後，也火速調閱監視器畫面，循線逮獲涉案的22歲陽姓男子與20歲的林姓男子。

據了解，55歲的劉姓泰達幣商日前於網路上與買家約好，於內湖區舊宗路一帶準備面交，未料劉姓幣商才剛坐上對方車輛，卻突然遭到2名男子持刀挾持，同時以束帶限制住其行動，強搶2萬餘顆泰達幣與1萬餘元現金後，將人丟包在樹林。而脫困後的劉姓幣商則緊急報警求助。

警方獲報後也立即循線調閱監視器畫面，鎖定22歲的陽姓男子與20歲的林姓男子涉嫌重大，先是在新莊查獲犯案車輛後，隨後也在新北泰山將2人逮捕到案。全案後續也依強盜、妨害自由及傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦，另擴大追查其他不法，並建請羈押。

內湖分局秉持維護治安、創造安全環境之精神，將持續不懈，加強檢肅掃蕩各項重大犯罪，賡續執行掃黑、肅槍、打詐、緝毒工作，以淨化治安，打擊不法分子氣燄，使民眾能有安全、安心的生活環境。

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