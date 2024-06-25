兒百貨打機台！遇「阿姨狂盯跟人」母嚇壞急求救　網驚：這眼神...

▲台南一名媽媽與好友一起帶著兒子到百貨6樓湯姆熊遊玩，碰上一路緊跟的「阿姨」。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

圖文／CTWANT

一名母親在網路上發文，表示自己跟友人近日帶著兒子到台南新光三越的湯姆熊遊玩時，發現全程遭到一名「阿姨」緊跟，且從頭到尾那位阿姨的眼神都狂盯著她們，嘴裡還時不時喃喃自語。不僅如此，後來該名阿姨還用接近「跑」的速度追在他們後面，跟著她們進去服務中心，最終是在百貨業者的安排下，由保全陪同搭電梯才順利離開現場。

一名母親在Facebook社團「嘉義綠豆大小事」中發文，表示她日前跟友人帶著兒子到台南新光三越的湯姆熊遊玩。結果在遊玩的過程中，遇到一名「阿姨」緊跟在後，眼神也狂盯著她們。

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▲這名「阿姨」甚至一路跟著他們「跑」進服務中心。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

原PO指出，起初一群人只是以為該位阿姨只是想看看而已，所以並不以為意。結果後續換了3、4個機台之後，阿姨還是不斷跟著她們「她越來越近，近到不知道的人可能都會以為是我們家人的那種。」嘴巴還不斷喃喃自語。

後來原PO一群人覺得對方行為詭異，便決定要先離開湯姆熊，沒想到，當她們起身要離開時，阿姨也跟了過去「我們馬上加快腳步，已經快跑起來那種，結果那位阿姨跟著跑起來。」後來，她們一群人跑到服務中心求助「她也跟著我們進了服務中心，而且她已經整個要貼上幫我抱著兒子的那位朋友。」

▲▼「阿姨」眼神一直死盯著小男童，而且嘴裡還不斷喃喃自語。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

原PO透露，後來她們把一切事發經過告訴服務人員後，最終在百貨業者的安排下，由保全陪同搭電梯，才順利離開現場。原PO也提醒其他父母「在此呼籲爸爸媽媽阿姨叔叔阿公阿嬤們，真的不要去湯姆熊就把小孩放在那自由發揮，自己就在旁邊吃東西滑手機，因為我真的看到很多小孩都是自己單獨行動，沒發生這樣的事情前我或許不以為意，但發生這樣的事情後，真的希望大家不要再讓小孩獨自玩，離開自己的視線。」

貼文一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「我有看過類似的事情，要讓路人以為你們是認識的，小孩子抱走時，掙扎哭鬧的行為讓旁人以為孩子是想繼續遊玩才有所行為！出去玩時孩子真的要在自己的視線內」、「好可怕，好像背後靈」、「他眼神真的……連我都會怕」、「真的會讓人誤認為是您的家人或朋友」。

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