台北妹子下體除毛遭性侵！負責人趁她做一半「強行逞慾」

▲小花到某美容沙龍做下體除毛服務，結果遭到林姓負責人性侵。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名林姓男子開了一間美容沙龍工作室，沒想到某天女顧客小花（化名）到訪，他卻利用小花做下體除毛服務、無法反抗時，動手性侵對方。士林地院審理後，依照強制性交罪，判處1年10月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，林男是台北某間美容沙龍工作室的負責人，專營各種臉部美容、除毛的工作。不過，女客小花2023年9月間到訪，花錢進行下體除毛服務時，林男眼見有機可乘，竟人沒有徵得小花的意願，就動手侵犯了對方。

▲小花到某美容沙龍做下體除毛服務，結果遭到林姓負責人性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小花遭到性侵，崩潰報警、驗傷提告，林男落網後則坦承犯行。對此，士林地院法官審酌，林男為滿足一己私慾，不思尊重他人性自主決定權，做出強制性交的行為，不過林男已與小花以70萬元達成和解，且已經支付40萬元，並且陳報悔過書、道歉信。

士林地院法官考量後認為，林男一時失慮犯案，犯後終能坦承犯行、與小花達成和解，並且依約給付，因此依照強制性交罪，判處1年10月有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，並應依照約定時間、方式、金額給付給小花損害賠償，全案仍可上訴。