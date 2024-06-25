3天重摔14次！屏東惡保母虐8月男嬰害永久腦損　二審仍判9年半

▲屏東惡保母虐嬰，8月大男嬰成「永久性腦損傷」，媽媽心碎痛哭。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東一名8個月大男嬰交給領有合格證照的蘇姓保母托育才3天，竟全身癱軟被緊急送醫，沒想到經診斷竟是腦部多處出血、視網膜出血等，最後甚至確診為「永久性腦損傷」，屏東地院一審依成年人故意對兒童犯重傷罪，判蘇女有期徒刑9年6月；全案上訴，高雄高分院今（25）日上午二審宣判，駁回上訴，維持9年6月的刑度。

蘇女與其黃姓丈夫均有考取技術士證，是合格的托育人員，而其2022年12月11日與男嬰母親簽下托育契約，並從同年月12日起以每月1萬5750元的代價，於每周一至周五的上午7時許至下午5時，由蘇女擔任主要照顧者。

然而，在照顧過程當中，蘇女卻對男嬰的哭泣感到煩躁、不耐，多次對男嬰施暴，直到12月14日下午，因男嬰出現四肢癱軟、抽搐等狀況，蘇女才嚇得趕緊將男嬰送醫。

男嬰經診斷後，發現他腦部及視網膜嚴重出血，還有癲癇症、無意識狀況等，而腦傷也導致其左側肢體無力、水腦症、眼部及眼底出血及右腦神經「永久性」損傷。

檢方調查，蘇女在整個照顧過程中，似乎完全沒把男嬰當成是人，而是玩偶般瘋狂拎起甩摔，而畫面中顯示，蘇女多此以頭下腳上姿勢，將男嬰從地板抓起，拋甩、摔至洗澡用的工作平台，讓男嬰頭部撞擊平台軟墊；又或是將男嬰從34公分以上的高度甩拋回工作平台或是嬰兒床上，這可怕的影像竟多達14段。

屏東地院審酌蘇女本應秉持愛心及耐心提供照顧，對毫無侵害行為及抵抗能力男嬰，接續數次重摔，嚴重危害男嬰身心健全或發育，犯罪手段實屬惡劣，犯罪情節十分嚴重，其犯罪所生損害應屬為重大，依成年人故意對兒童犯重傷罪，判蘇女有期徒刑9年6月。

全案上訴後，高雄高分院合議庭認為原審認事用法，核無不合，因此駁回上訴，仍維持9年6月的刑度，全案仍可上訴。