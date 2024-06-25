請教前輩問題！「第一反應」讓她錯愕　網有感：很沒有禮貌

▲問前輩問題，對方的第一反應讓原PO感到不舒服。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

別人提問後，第一反應是什麼？會不會脫口「蛤」？近日有網友發文表示，她目前還在摸索業務的階段，所以有時會問資深同事問題，然而對方卻總是一臉不悅的反問「蛤？」讓她覺得不太舒服。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「身為台灣人不喜歡『蛤』很怪嗎」為標題發文，提到她剛畢業，是社會新鮮人。她進入新公司後，因為還在摸索階段，所以有時遇到問題就會詢問比較資深的同事，然而每次當她開口提問，對方就會說「蛤？」導致她也不太敢問問題了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，她知道很多人的口頭禪是「蛤」，但自從有次媽媽告訴她，說「蛤」沒禮貌，她就不太講這個字。如今，她聽到同事以「蛤」回應，就讓她覺得不太舒服。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很熟的我才會『蛤』，不熟的會說『不懂，可以再說一次嗎』」、「要看語氣吧，通常『蛤』真的很口語，可以理解有些比較嚴肅的人不喜歡」、「同感，上次買飲料店員『蛤』，瞬間反感，覺得很沒禮貌」、「我也不喜歡『蛤』，覺得很沒有禮貌也很沒有氣質，尤其有的人『蛤』真的很大聲，我會講什麼意思呀」。

也有網友表示，「其實我有聽清楚，只是下意識回答『蛤』」、「因為現在的人話都講得不清不楚的，每個字都連在一起講又含糊，完全不懂到底想要表達什麼」。