被建議買止汗劑！長袖妹傻了「沒流1滴汗」　一票讚主管

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「想請問各位怎麼解釋主管的這段關心？」有妹子求助，下班後收到主管訊息，提醒她工作場地比較熱，建議她可以穿短袖上班，並準備止汗劑、毛巾，或多帶件衣服。她回想當天並沒有流汗，難道主管是在暗示她身上有異味？貼文引發討論。

女網友在Dcard以「主管建議我買止汗劑」為題發起閒聊，說她某天上班時穿著長袖上衣，下班回到家後收到主管訊息，提醒她工作場地比較熱，建議她以後可以穿著短袖來上班，「並且建議我買個止汗劑，說是以備不時之需，建議我多帶一條毛巾或是換洗衣物，流汗的時候可以換。」

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原PO就回想當天並沒有流任何汗，「不知道是我今天身上有狐臭還是有異味之類的嗎？想請問各位怎麼解釋主管的這段關心？」

貼文引發討論，「我覺得可能是真的有味道，所以主管想婉轉的提醒你耶」、「我以前也會有味道，自己從來沒聞到過，是後來我的朋友告訴我的，我才開始使用體香劑之類的東西」、「體味自己聞不出來，我有個朋友有體味，但他瘦瘦的也不流汗。」

也有網友直呼，「不用往心裡去，就說好的就好。可能是同事味道很重，怕你（覺得）有味道，或是怕你全身汗不舒服」、「我會謝謝他告訴我耶！畢竟真的很多人不知道自己身上有異味，我運動完脫衣服才知道自己很臭」、「願意跟你提醒算是很不錯，雖然當事人心裡肯定怪怪的，但他也可以選擇不跟你提醒、在背後酸言酸語。」