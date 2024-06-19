解輸液危機！進口+增產逾百萬袋　食藥署長喊「沒有1家醫院缺貨」

▲食藥署長吳秀梅說明輸液供應狀況。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

市占7成的輸液大廠「永豐化學」遭勒令停產，國內卻也因此面臨食鹽水輸液缺貨危機，恐怕影響患者開刀、住院！衛福部食藥署今（19）日表示，透過國內廠商增產並核准專案輸入，到目前為止已經有112萬袋到貨，也依照醫院通報分配88萬袋。署長吳秀梅強調，目前各醫院使用端都沒有缺貨，主要影響是內部庫存問題，預計最快10月份讓食鹽水供應恢復平穩。

因應永豐化學工業股份有限公司新莊工廠因未能符合 PIC/S GMP規範而停止生產，影響大型輸注液藥品供應，食品藥物管理署自113年5月初起採取各項因應作為。

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吳秀梅表示，為滿足臨床需求，經請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，累積至本週，專案輸入生理食鹽水，以500 mL計，抵台數量將達約88萬瓶/袋(其中包括本週有56.4萬)；至於增產部分還需要時間，近兩周已經供應24萬袋。食藥署並經調查臨床需求，至113年6月18日中午，已陸續分配予醫療機構共174家次，合計約68萬瓶/袋(國產+專案輸入)。

食藥署目前已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，截至 113年6月18日中午，計359 間醫院及診所通報，共媒合724件。

食藥署將持續調度藥品供應，並呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

健保署長石崇良日前表示，國內增產部分已經與5家廠商談妥，6~10月間專案製造13種生理食鹽水品項，總計需求500萬瓶，由於專案製造期間核價會高於平時的價格，預計需要多支出5000萬元；另專案進口預計花費約2.5億元，本次因應輸液缺貨，衛福部總計多支出近3億元。