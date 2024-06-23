「漏電飲水機」電死泰國男學生！　老師呆站2分鐘不敢救人

▲學生觸電倒地，卻沒人敢上前救人。（圖／กันตัง บ้านเรา，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國董里府的一所高中發生飲水機漏電事件，導致一名男學生觸電身亡，而相關畫面流出後，也引起網友震驚。只見影片中，少年全身癱軟趴倒在飲水機旁，但是一旁的教職員們與其他學生都因害怕自己也觸電，不敢上前幫忙，少年足足躺了2分鐘才有人伸出援手，最終不治身亡。

根據khaosod報導，該起事件發生在22日，一名男學生被老師要求關閉飲水機的電源，誰知道當他靠近並伸手觸碰到飲水機時，瞬間觸電，隨後倒地。據悉，事件發生在學校運動會期間，而整個畫面也被旁人拍攝下來，並上傳至社交媒體，引發討論。

影片中可以看到，一名身穿藍色襯衫和黑色褲子的男學生在飲水機旁一動不動地趴著。報導指出，這名學生在被老師要求關閉飲水機開關時，學校內正下著傾盆大雨。

畫面中有數名老師、學校管理人員、同學、醫護人員以及學校警衛就這樣站在因觸電失去意識倒地的男學生旁，然而卻沒有人敢上前幫忙，只因害怕自己也會觸電，直到影片拍攝到2分鐘以上，才終於有人用一塊布抓住少年的腳踝，並將他從飲水機旁拉開。

男學生雖然隨即被送往醫院急救，但是最終仍在醫院被宣告死亡。而事發當下校方的處理方式也被網友痛批慢半拍。