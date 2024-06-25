25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他「2人合照曝」　男方180公分無業

▲25歲Coser遭男友分屍。（圖／翻攝自華商報大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江女網紅「桐島愛」高羽（化名）近日慘遭李姓男友殺害並拋屍，男友照常更新社交帳號直至案發。6月24日下午，友人透露，高羽很愛李男，李男離異且常年無業，平日以為女友配合工作為生。案發前兩天，兩人疑似曾發生爭吵。

據《華商報大風新聞》報導，6月24日晚，吳興公安發布警情通報，6月17日17時許，我局接報警稱吳興區南郊一山坡上發現一具女屍。經偵查，我局於6月19日抓獲犯罪嫌疑人李男（男，35歲）。據李男交代，其因感情糾紛在省外一出租房內將女友高某某（女，25歲）殺害，後將屍體轉移拋至湖州市吳興區南郊一山坡上。 目前，犯罪嫌疑人李男已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

6月24日下午，知情者錢姓女子表示，她和被害者高羽是朋友，認識兇手也已有多年。雖然在高羽生前，錢女與兩人關係不好，但她至今仍難以接受這個現實。

錢女稱，2017年左右，她在一次漫展上認識了兇手，兇手李男人稱「唐三葬」，上海本地人，大約180公分高，體重260斤-280斤（130公斤-140公斤）左右，看著接近40歲，離異。當時主要做漫展的道具工作。

錢女與李男平時接觸下來，感覺人還挺好相處，看不出什麼大的問題。錢女一名朋友曾與李男戀愛7年，兩人也曾同居，沒有發現什麼異常。

錢女說，李男常年無業，平日做一些道具工作，感覺經濟比較緊張，但喜歡冒充有錢人，在微博上給網友抽獎。除此之外，友人也沒提過李男有什麼大的問題。

直至去年2月份左右，錢女的友人認為李男「遊手好閒不求上進」，與她分手後，李男轉而追求高羽。

「朋友覺得她是一個還挺不錯的人，脾氣平時還挺急躁的，但是人還是不錯的」，錢女與高羽相識也有四五年，雖然線下未見過面，但常線上上交流。高羽是浙江寧波人，25歲，本科學歷，家境尚可，是一名頗有名氣的網紅。

後來，高羽曾因惹上一樁負面事件，與圈內不少人疏遠。錢女也與高羽李男絕交，也是在這一年裡，錢女無意中得知，李男身分成謎，此前疑似曾有家暴前科。

大約在6月20日左右，錢女從友人處聽說高羽遇害的消息，源於陸續有熟悉兩人的人被警方要求配合做筆錄，「大概有50人左右，所以消息一下傳開了。」

錢女表示，李男的前女友也被警方叫去做了筆錄，她至今感到後怕，從警方處得知的消息是，李男是早有預謀作案，提前購買了刀具，在殺害高羽後，將其遺體裝在行李箱中，打車從上海趕到湖州一座山上，將高羽拋屍山上，但作案動機至今不清楚。

錢女稱，案發時間應該是5月26日左右，案發地是上海，大約在半個月後，一名爬山者無意中發現了高羽的遺體，由此案發。

在這半個月裡，李男一直假冒高羽，正常更新她朋友圈，及各平台帳號，保持與網友粉絲互動，直至6月17日左右，周圍無人察覺異常。

錢女說，高羽與李男同居期間，李男無業，主要靠為高羽配合工作維生。推測兩人應該是一起賺錢一起花，高羽年收入大概在10幾萬（人民幣，下同）左右。

「我們都不理解，她年紀輕輕，完全可以找一個年輕的男生，或者家庭條件好一點的，偏要找一個什麼都沒有的人」，對這段女方各方面條件明顯好於男方的戀情，錢女推測，可能是因為李男出現在高羽事業低谷期，高羽才接受了李男。

錢女稱，雖然自己與高羽關係不好，但高羽對外一直以秀恩愛為主，在社交媒體對李男讚不絕口，從未說過他任何不是。聽說高羽在遇害前一天，曾在攝影會活動上當眾打過李男一耳光，至於什麼原因不清楚。

錢女說，據其聽說，高羽父母已經將遺骨帶回準備後事，她仍為高羽的不幸離世感到心痛。

高羽生前的好友王湖（化名）對此事更是憤怒不已，她得知好友的死訊，還是在6月21日，她在一所學校當老師，有玩攝影的學生告訴她高羽可能遇害了，當時她完全不信，認為是子虛烏有的謠言，「我說是假的，你不要信。」

「她當時剛做完筆錄」，但王湖還是打給了兩人在上海的共同好友詢問，對方與高羽更親近，卻語焉不詳，沒有正面回應，只說高羽出了一點事。王湖感覺不妙，直到21日晚確定了消息。

高羽出自單親家庭，王湖瞭解到的情況是，高羽的父親在北京，她和母親則在餘姚生活，父母對其生活可能「不會太管得到」。

剛開學時，高羽心臟不太好未參加大學軍訓，且在網上已很有名氣，經常外出拍片，與其他同學走得不算近，常和鄰班的王湖一起上課。

兩個女孩的感情深厚，還一起上過一門化妝課。多年來，王湖目睹高羽談過幾段戀愛，包括和一名「鬧得沸沸揚揚」的攝影師，每次都是高羽「愛得轟轟烈烈」。

在王湖看來，朋友雖然脾氣有些急躁，在網上評價褒貶不一，但長期相處下來，能感受到其是非常單純善良的一個人，有些討好型人格。

「雖然她和她們班同學都不算熟，但畢業季時會很認真地幫同學介紹工作」，王湖說，就在得知高羽死訊的前一天，在杭州的幾個大學同學聚餐，大家聊到高羽，在場有一個朋友的工作就是高羽介紹的，「我說我們畢業那會，高羽確實幫大家蠻多的。」

「她會為朋友兩肋插刀的那種」，王湖對好友的熱心和體貼感念頗深，上學時高羽一直給朋友們帶寧波特產楊梅，畢業後會寄楊梅。去年6月中旬，高羽還寄來了三箱楊梅，讓王湖給杭州的同學勻一勻，「前段時間我還在想，高羽又要寄楊梅了。」

去年6月1日，王湖心情不好，高羽帶著新男友李男來看望她，這也是王湖第一次見李男。李男其貌不揚，又黑又胖，看上去特別憨厚，讓王湖不太滿意。

王湖得知，李男早前從事過品牌策劃工作，2023年與好友戀愛時就是無業狀態，同居後居家居多，有一部分工作圍繞女方，可能偶爾接點散活，「反正肯定也沒掙多少錢。」

王湖說，兩人在一起後，高羽的生活重心沒有任何變化，依然努力工作，高羽的收入應該是比李男高的。

儘管李男比她們年長10歲以上，看上去比較穩重，但數次見面接觸下來，王湖感覺他「不那麼成熟」。

去年，王湖去英國前，高羽擔心她在英國吃不慣，恰好趕上工作抽不開身，特意讓李男帶了朋友趕來陪她吃一頓海底撈。那頓海底撈，最後也是王湖掏錢買單。

對網上高羽不愛男方的傳言，王湖有些生氣地反駁，「她真的超愛她男朋友。」

友人們百思不得其解的是，外人看來幾乎沒有優點的李男，高羽卻視若珍寶，「就是覺得他很好」，每次外出吃飯都是高羽付錢。李男家是杭州的，有一次其母親患病，高羽無意中向朋友們透露，自己還要照顧男友母親。這讓王湖很難接受。

對好友的死心眼，王湖只能安慰自己，李男可能會照顧陪伴高羽。李男不符合實際年齡應有的成熟，可能是他長期不正常上班，常年居家導致的。

高羽遇害的消息傳出後，王湖等大學同學哀痛不已，王湖對李男更是恨之入骨。6月24日深夜在接受採訪時，她難以抑制憤怒，不時低聲咒罵李男。

王湖說，她從上海友人處得知，不清楚李男是否是預謀犯罪，但通過警方瞭解到，李男行兇應該是沒有兇器，「所以當時警方在大面積的找親近的人做筆錄。」

「我有聽說，出事前，就是5月25日、 26 日，他們其實有爭吵」，王湖說，雖然高羽從未說過李男的不是，平日朋友們感受不到兩人有經濟或者感情方面的爭執，但上海友人說過兩人情侶間的吵吵鬧鬧肯定是有的。

案發後，警方告知上海友人，高羽養的貓也被家人接走。目前她們尚未接到高羽家召開追悼會的消息。

案發後，李男一直偽裝成高羽更新朋友圈，營造出高羽還在世的假像。其實在5月27日，王湖已經察覺到，好友發布的朋友圈似乎有點不對勁，但研究生畢業季的繁忙讓她未再往深處多想，「 因為那個男的習慣性加句號。」

王湖推測，李男應該是6月19日下午落網。因為就在6月19日凌晨2時許，高羽的朋友圈更新了一條狀態，「今年沒有楊梅了」，此後再無更新。