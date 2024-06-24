辦公室「一半同事都確診」　苦主躺4天燒到幻覺：這波蠻強的

▲有上班族說，辦公室有一半同事都確診。（示意圖／記者趙于婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

近期新冠確診、流感病患暴增！一名網友哀喊，喉嚨已經一個月不舒服了，醫師說是扁桃腺發炎，結果休息睡醒竟篩出2條線，讓原PO崩潰「感覺這次的傳染力很強！」文章曝光後，一票苦主+1直呼，辦公室一半人都中鏢，甚至有人躺了4天，「半夜燒到產生幻覺」。

一名網友在PTT表示，這個月喉嚨一直很不舒服，上禮拜看診所，醫生檢查是扁桃腺發炎，然而，在他等待領藥的過程中，旁邊的一位阿姨不停地咳嗽，儘管原PO戴著口罩防護，但身體還是不適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回到家後，渾身疲憊的原PO趕緊上床休息，但醒來後仍感到很累，「接著開始流鼻水、鼻塞，確診時鼻子腫脹的感覺回來了...」結果快篩劑一驗，新冠肺炎兩條線確診。

回想上一次確診，原PO崩潰直呼，是沒戴口罩的家人傳染給他，「感覺這次的傳染力很強欸，確診潮是不是又要開始了？」

文章曝光後，底下網友熱議，「真的，開始復甦了」、「口罩戴起來」、「上周班上同學也不少中了感冒」、「我身邊也一堆，明明是夏天」、「看吧，全面取消口罩後，疫情就升溫了」；有人則無感直呼，「還好吧，一堆人咳嗽都不遮」、「重病在家休息，輕症出門戴口罩啦」、「小感冒大驚小怪」。

許多苦主+1哀喊，「從上個月開始感覺就蠻多人又中鏢的，一堆人口罩也不戴好，我月初才第一次確診...破功了」、「我上周一中獎 ，然後三天內全家都中獎」、「星期六一起床全身無力，以為感冒，一驗兩條，然後開始發高燒流鼻涕、喉嚨痛、頭暈、黃鼻涕...哇勒」、「我被同事傳染，他感冒也不戴口罩」、「上次確診咳了半年才好，真的怕了」、「現在超多人中啊，整個辦公室死一半，但現在也沒有強制隔離了，幾乎都輕症」、「我覺得這次滿強的，我周五躺到今天（24日），半夜燒到產生幻覺，沒開冷氣覺得像是泡在冰塊裡」。

上述網友提到，明明夏天卻一堆人生病，耳鼻喉科醫師張益豪表示，過往夏天都是耳鼻喉科小兒科的淡季，也就是病人數會比冬天少30%左右，但最近不管兒童、小孩，發燒、喉嚨痛、咳嗽的病人多到不像是夏季。

張益豪進一步直呼，這些上呼吸道症狀的民眾，確實不乏有流感病毒、新冠病毒的確診者，已流感來說，上呼吸症狀通常比較齊全，大多有身體痠軟、咳嗽、鼻塞、流鼻水較多項的上呼吸道表現。

至於新冠的話，張益豪指出，症狀還是跟過往一樣變化多端，排列組合滿多的，有的單純流鼻水、鼻子痛，而有的是以頭暈、甚至噁心嘔吐為表現，但也有部分民眾就只有喉嚨痛。