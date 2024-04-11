「維基解密案」拖15年出現轉機　拜登鬆口考慮放過亞桑傑

▲維基解密創辦人亞桑傑支持者在英國高等法院前舉牌抗議。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國總統拜登11日表示，正在考慮撤銷對「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）的控訴。據悉，亞桑傑因公開美國軍方大量機密文件，遭華府通緝15年之久，他目前正在英國貝爾馬什監獄等候引渡結果。

據《美聯社》報導，澳洲多年來一直呼籲美國撤銷對澳洲公民亞桑傑的起訴，國會於今年2月提出動議，要求白宮讓亞桑傑回到澳洲。美國總統拜登11日被記者問及是否回應澳洲當局請求時，他鬆口回答，「我們正在考慮。」

對此，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示拜登的回應十分振奮人心，澳洲政府將繼續透過外交手段爭取釋放亞桑傑，「我認為這件事必須做個了解，亞桑傑已付出慘痛的代價，已經足夠了。在我看來，繼續關他沒有任何好處，我的立場即是澳洲政府的立場。」

維基解密總編輯赫拉芬遜（Kristinn Hrafnsson）也透過聲明指出，拜登現在喊停亞桑傑的引渡案還不算晚，撤銷對亞桑傑的指控等於是保護了言論自由、作者和出版商的權利。赫拉芬遜呼籲拜登釋放亞桑傑，承認報導新聞無罪的事實。

▲維基解密創辦人亞桑傑2019年在厄瓜多駐倫敦大使館內被英國警方逮捕。（圖／路透）



據悉，現年52歲的亞桑傑因2010年在維基解密公開50萬份美國機密檔案而遭通緝，內容詳列美國在阿富汗與伊拉克的軍事行動，包括美軍在戰爭期間殘殺平民等罪行，因此面臨相關18項指控。亞桑奇的律師稱，如果這些罪名成立，他將面臨最高175年監禁。

亞桑傑曾於2012年至厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護，以逃避美國的追捕，但於2019年遭英國警方逮捕，此後一直被關押在貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh），等候引渡案的結果。英國高等法院上月26日裁定，除非美方保證不會判亞桑傑死刑，否則不會考慮引渡。