公車大亂鬥畫面曝！　老翁「爆氣約戰」婦人還抓傷2路人

記者張靖榕／綜合報導

新北新店綠13線公車，21日上午發生「大亂鬥」事件，72歲陳姓老翁因不滿66歲楊姓婦人菜籃車擋住通道，下車前大暴走，先與楊婦對罵，接著出手攻擊對方。楊婦氣不過下車與陳翁理論，卻遭陳翁猛推叫囂，2名路人見狀上前勸架，也被陳翁抓傷；陳翁事後還提告勸架的路人。

▲陳翁出手先攻擊楊婦。（圖／翻攝記者爆料網）



案發時間為21日上午約10時，坐在後座的陳翁不滿楊婦將菜籃推車擺在太外面，擋住他的動線，與楊婦對罵後，趁公車停靠站牌時，陳翁先刷卡付車錢，隨即打楊婦的帽子洩憤，下車繼續對著車內叫囂，「約戰」楊婦。

氣不過的楊婦拽著菜籃下車「迎戰」，結果腳步還未站穩，陳翁一個箭步就揮拳而上。旁人喊著「欸欸欸不要動手喔」、「我要報警了喔」、「你幹什麼」！陳翁繼續與楊婦拉扯，一旁43歲蘇女與24歲余男見狀上前勸架，卻捲入與陳翁拉扯的局面。

新店分局獲報前往三民路24號公車停靠站牌，到場時眾人都已停手，但仍互相指責。警方指出，勸架的2人手部都被抓傷，反觀陳翁和楊婦都沒有明顯外傷；楊婦對陳翁提出傷害告訴，陳翁則對勸架的路人余男提告傷害，余男也反控陳男傷害。警方依規定受理，依傷害罪嫌函送偵辦。