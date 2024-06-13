凱特悄換私人助理！新人陪伴抗癌表忠心　超威履歷曝光

圖文／CTWANT

英國凱特王妃（Kate Middleton）3月宣布罹癌後，至今低調休養，近日她悄悄雇用了新的高級私人助理，而這名助理，其實是她過去長期合作的造型師娜塔莎阿切爾（Natasha Archer），英媒指出，凱特王妃此舉是要感謝阿切爾對她的忠誠。

36歲的阿切爾過去長期擔任凱特王妃造型師，她的丈夫是皇室御用攝影師克里斯傑克森（Chris Jackson）。上週，阿切爾在領英（LinkedIn）更新個人資料，顯示她從2022年8月開始，擔任凱特王妃和威廉王子（Prince William）的高級私人行政助理。她自2010年開始為威廉夫婦服務，如今「升官」成為高級私人行政助理。英國《每日郵報》報導，一名消息人士透露，阿切爾的晉升，可以被視為凱特感謝她的忠誠，阿切爾不只是凱特的造型師，還是從未背叛過她的朋友。

▲凱特王妃（右）與阿切爾（左）於公於私交情都很好。（翻攝katemiddletonprincessofwales IG）

凱特王妃向來以「高衣Q」聞名，而她的造型，幾乎都由阿切爾幫忙打點，包含她穿Emilia Wickstead連身裙到Alexander McQueen華服等，除了能將舊衣重新穿出新意，也會透過穿搭傳達自身理念，每當凱特當亮相公眾場合，她的優雅姿態總是令眾人驚豔。

▲凱特王妃上週致信給愛爾蘭衛隊，為自己因病缺席閱兵儀式彩排道歉。（翻攝X@irish_guards）

據報，阿切爾在凱特王妃今年初接受腹部手術時，就被目擊往返醫院，協助凱特王妃，凱特王妃抗癌的過程中，阿切爾也在一旁陪伴。最近幾週，有人看到凱特與家人外出辦事、和威廉上街買東西。身為愛爾蘭衛隊榮譽上校的她，本月8日致信給愛爾蘭衛隊，為自己因病缺席閱兵儀式彩排而道歉，這是凱特宣布罹癌後，罕見對外宣布消息。

白金漢宮日前表示，凱特王妃目前專心治療，要等到健康狀況驚醫師許可後，才會重返王室工作崗位。



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