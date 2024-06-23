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朝聖泰勒絲演唱會！威廉王子大跳Shake it off　夏綠蒂樂歪

▲▼威廉王子帶著喬治王子、夏綠蒂公主前往溫布利球場（Wembley Stadium）參加泰勒絲《時代巡迴演唱會》。（圖／翻攝自IG／@princeandprincessofwales）

▲威廉王子帶著喬治王子、夏綠蒂公主參加泰勒絲《時代巡迴演唱會》。（圖／翻攝自IG／@princeandprincessofwales）

記者張方瑀／綜合報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）近日在英國倫敦展開《時代巡迴演唱會》單場吸引近8萬粉絲參加，而威廉王子21日也帶著喬治王子、夏綠蒂公主朝聖，除了在後台與泰勒絲自拍外，歌迷還捕捉到威廉在場內大跳《Shake It Off》的畫面，作風相當親民。

威廉王子21日慶祝完42歲生日後，帶著喬治王子、夏綠蒂公主前往溫布利球場（Wembley Stadium）參加泰勒絲《時代巡迴演唱會》。現場粉絲還目擊當泰勒絲唱到名曲《Shake It Off》的時候，威廉直接不顧形象熱舞起來。

影片曝光後粉絲也大讚威廉作風相當親民，「這就是我們未來的國王！」、「夏綠蒂在旁邊一定超想制止她爸」、「威廉王子Shake it！」、「有誰不愛泰勒絲」。

▲▼威廉王子帶著喬治王子、夏綠蒂公主前往溫布利球場（Wembley Stadium）參加泰勒絲《時代巡迴演唱會》。（圖／翻攝自IG／@taylorswift）

▲威廉王子帶著喬治王子、夏綠蒂公主參加泰勒絲《時代巡迴演唱會》。（圖／翻攝自IG／@taylorswift）

肯辛頓宮的官方帳號也發布了一張威廉、喬治、夏綠蒂的後台自拍照，可以看到兩個孩子笑得相當開心，「感謝泰勒絲帶給我們一個美好的夜晚。」泰勒絲同樣在Instagram發出男友凱爾斯（Travis Kelce）一起入鏡的照片表示，「生日快樂M8（音同Mate）！倫敦表演有個很棒的開始！」

泰勒絲《時代巡迴演唱會》將分別於6月、8月於倫敦共舉辦8場，預計吸引70萬歌迷參與朝聖，估計帶來3億英鎊（約台幣125.6億元）的經濟效益。

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