朝聖泰勒絲演唱會！威廉王子大跳Shake it off　夏綠蒂樂歪

▲威廉王子帶著喬治王子、夏綠蒂公主參加泰勒絲《時代巡迴演唱會》。(圖/翻攝自IG/@princeandprincessofwales)



記者張方瑀/綜合報導

美國流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)近日在英國倫敦展開《時代巡迴演唱會》單場吸引近8萬粉絲參加,而威廉王子21日也帶著喬治王子、夏綠蒂公主朝聖,除了在後台與泰勒絲自拍外,歌迷還捕捉到威廉在場內大跳《Shake It Off》的畫面,作風相當親民。

威廉王子21日慶祝完42歲生日後,帶著喬治王子、夏綠蒂公主前往溫布利球場(Wembley Stadium)參加泰勒絲《時代巡迴演唱會》。現場粉絲還目擊當泰勒絲唱到名曲《Shake It Off》的時候,威廉直接不顧形象熱舞起來。

I am sorry but prince william dancing to shake it off has me wheeeeeezing pic.twitter.com/hDyLxtJIdt