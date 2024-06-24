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資安公司：中國駭客「鎖定台灣機構」　逾70個！規模前所未見

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲駭客組織「紅色茱麗葉」試圖駭入70多個台灣機構。（示意圖／CFP）

文／中央社

根據美國資安公司Recorded Future，一個疑似中國政府支持的駭客組織已加大對台灣機構的攻擊力度，特別是政府、教育、科技和外交領域相關機構。

美聯社報導，近年來兩岸關係不斷惡化。2023年11月至2024年4月間，即台灣1月總統大選前至新政府上台之前，該公司發現駭客組織「紅色茱麗葉」（RedJulliett）發起大規模網路攻擊行動。

「紅色茱麗葉」試圖駭入70多個台灣機構，包括3所大學、1間光電公司和1間與政府簽有合約的臉部辨識公司。

目前尚無法確認「紅色茱麗葉」是否已成功駭入上述機構。但據Recorded Future，其駭客模式與中國國家資助組織相符。

Recorded Future分析師表示，「紅色茱麗葉」過去也曾攻擊台灣機構，但這波網攻規模之大堪稱前所未見。

報導指，「紅色茱麗葉」入侵全球24個組織，其中包括寮國、肯亞、盧安達以及台灣的政府機構。

它還入侵了香港和韓國宗教組織，以及美國和非洲吉布地共和國大學的官網。報告並未詳列出受害機構名稱。

Recorded Future表示，「紅色茱麗葉」是透過其SoftEther企業虛擬私人網路（VPN）軟體漏洞，入侵受害機構的伺服器。

據其IP位址研判，「紅色茱麗葉」的總部很可能位於中國福建省福州市。

報告指出，「鑑於福州與台灣地理位置相近，在福州活動的中國情報部門可能負責收集台灣目標相關情報。」

「紅色茱麗葉很可能以台灣為目標收集情報，以支持北京的兩岸關係決策。」

今年稍早，美國和英國也曾指控中國進行大規模網路間諜活動，據稱影響多達數百萬人。

北京一直否認參與國家支持、任何形式的駭客活動，還稱中國本身就是網攻的主要目標之一。

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