iPhone狂跳「將安裝J1體育」！大票用戶煩炸：恢復原廠還是跳

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

這兩天有iPhone用戶的手機跳出通知，詢問是否要安裝某App，但並非官方App，而是「J1體育」，納悶求助「有人遇到過嗎？或是有沒有人能夠解惑一下，是不是可能資料被竊取之類的。」沒想到許多用戶秒+1，「同問，剛剛出現了兩次」、「我也有遇到，超煩的」、「超詭異，兩隻蘋果手機都出現。」

今（16）日分別有蘋果用戶在Dcard、Mobile01、Threads表示，手機突然跳出「App安裝」通知，內容是「『某網址』即將安裝並管理App『J1體育』，不會向你的iTunes帳號收取此App的費用」。國外論壇Reddit上也有用戶貼出通知，被詢問是否同意下載「BG體育」App。

▲iPhone用戶求助。（圖／翻攝自Dcard）

不少果粉見狀驚呆+1，「我也有遇到超煩！卡怎麼解」、「我也是！四次了」、「求解，我也是，稍微安裝一下想說就不會通知，結果還是一樣，而且每次App都不一樣」、「救命！我的也是，今天也是跳出兩次」、「+1，我還把手機整個恢復原廠設定，結果還是會跳出來。」

其中，就有網友指出，看到噗浪上有人在討論，應該是因為有下載遊戲，「應該是下載新世界狂歡（或是其他erolabs遊戲）造成的。」還有人貼出EROLABS的公告「iOS異常安裝提示」，團隊表示有收到許多反饋，安裝完遊戲後會出現錯誤應用的安裝提示，已請人員排查。

也有人提供解法參考，「我剛找到別人的解法，可以參考：刪除『設定』>『常規』>『VPN 和裝置管理』下的任何奇怪的設定文件」，因為有些網頁的惡意廣告會另開分頁或自動替用戶下載描述檔，並偽裝成beta profile 或類似更新的名義誘騙安裝。因此，除了刪除「VPN與裝置管理」中的可疑描述檔外，還得要把有問題的分頁關掉才不會二次中標。