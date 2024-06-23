台灣第一位千萬YTR！　真實月收曝光

▲台灣第一位「千萬YTR」奇軒獲得，後台收益與數據首度曝光。（翻攝自奇軒Youtube）

圖、文／鏡週刊

台灣第一位擁有千萬訂閱的YouTuber「奇軒Tricking」長期透過影片推廣極限運動，特殊的題材吸引許多關注！近日他就發布了一段Youtube官方頒發的「鑽石獎牌」開箱影片，還曝光了後台收益與數據，澄清自己「絕對沒有花錢買流量！」

最近奇軒PO出一支「台灣第一個鑽石獎牌」影片，他在片中公開這份重達7.3公斤的獎牌及內容物，還附上一片拭淨布和手提箱鑰匙，榮耀成為台灣第一人，對他來說意義非凡。

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▲奇軒獲得Youtube官方頒發的「鑽石獎牌」。（翻攝自奇軒Youtube）

過去有不少人都好奇，奇軒拍影片的收入，他也大方透露，短影音其實也能賺錢，只是計算方式與長影音不同，「每達到1000次觀看，長影片約可獲得台幣60多元，短影片則是0.6元」，不過他也表示，拍攝的短影片從去年開始才有收入，為了提高收益只能繼續創造流量，但目前收入維持在10萬元以上。

奇軒在影片中坦言，自從爆紅後受到許多酸民的攻擊，質疑他的訂閱數與觀看數都是「買來的」，一開始心裡很難過，但最後還是決定公開後台數據，「證明自己沒有買過流量、訂閱」。影片最後奇軒也不藏私公開自己的成功祕訣：「想要高收益，往國外發展就對了」。

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