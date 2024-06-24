女CEO「赴美買上等精子」生下雙胞胎！曬4娃全家福：18歲願望成真

記者鄭思楠／綜合報導

大陸化妝品公司女CEO葉海洋，7年前花50萬人民幣到美國買下「5國混血精子」，誕下大女Doris，2021年再以同樣方式到俄羅斯進行人工受孕，誕下第二個女兒Hatti，之後經常晒與女兒們的家庭生活。近日，葉海洋再度報喜，宣布誕下第三胎，一對雙胞胎兒子，並在網上分享產子經過。





▲葉海洋生下第三胎。（圖／翻攝自影片）

近日，大陸36歲女CEO葉海洋在社群分享影片，宣布自己已順產生下一對雙胞胎。此前她曾兩度「買精」，生下2個混血女兒，這是她的第3胎。

葉海洋在社群媒體上發文稱，「這世界上有很多種幸福的方式，我感恩自己可以得到其一，兒女雙全，在18歲那年的願望全部實現，當陽光照進屋內，夢想終於遇到了現實，幸福在此刻全部具象化。這一生，媽媽走了很遠的路，遇到很多風景，但最美便是此刻。」

影片顯示，葉海洋在順利生下雙胞胎後激動拭淚，而兩個混血女兒對於弟弟的到來也十分雀躍，在沙發上溫柔擁抱並深情親吻他們，不時對鏡頭展露甜笑。

葉海洋白手起家，29歲買下5國混血精子生女，轟動一時，繼生下二女兒後，她決定再生三胎，2023年9月赴美備孕。葉海洋時常在微博分享和大女兒Doris、二女兒Hatti的生活現況，全心全意栽培女兒馬術、鋼琴、美語等教育。

葉海洋2023年9月在美國LA一家中心進行試管嬰兒，她今年初受邀替38婦女節錄製獨立女性演講，影片中可見她身穿西裝，肚子處明顯隆起，不過不影響她的工作狀態，演講主題是「向前一步」，講述女性在歷史中不斷向前一步，去追尋自己的夢想和生活，不管是打破性別刻板印象的科學家、警察等，還是為了家庭放棄一切的全職媽媽，全都是這時代的英雄。

▲葉海洋此前已經剩下2女兒。（圖／翻攝自影片）

不少網友留言，「好期待弟弟到來、女中典範、做自己、獨立女性代表，不看任何人臉色。」不過，她未婚生小孩，此舉動爭議一直都沒停過，還被網友酸「孩子沒爸好可憐」。

她曾寫下6封家書，霸氣回應各方質疑，「婚姻的目的不是繁衍後代或者上保險，婚姻是愛情的衍生品，而愛情卻可遇不可求，理性面對生活，拆解家庭本質，生娃這件事不應該一定建立在婚姻基礎上。」