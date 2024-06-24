「礦工之子」把廢油變綠金　承德油脂董座李義發獲頒師大名譽博士

▲台師大校長吳正己（左）頒發名譽博士學位證書給承德油脂董事長李義發（右）。（圖／台師大提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內規模最大的生質柴油製造商、承德油脂董事長李義發，以跨領域專業知識，將廢油變成綠金產業，產品行銷世界，今獲台灣師範大學頒授名譽理學博士，表彰他對推動台灣能源轉型與永續發展的卓越成就與貢獻。

台師大今舉行「李義發名譽博士學位頒授典禮」，由校長吳正己撥穗並頒發名譽博士學位證書。

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吳正己表示，李義發創立的承德油脂，回收全台各地的廢食用油，製造出獨步全球的優質生質柴油，成為全球最大的生質柴油製造商之一；不僅減少碳排放，也為發展再生能源指出新的方向，不只在商業上取得成功，也落實了對環境永續的實踐，更將永續的理念與技術，繼續傳承、培育產業人才。





▲承德油脂董事長李義發獲頒台師大名譽博士。（圖／台師大提供）

李義發致詞表示，感謝師大對他的培育，讓身為礦工之子的他，能在學術和職涯生涯中取得成績，而他結褵超過半世紀的妻子陳智惠，也是師大理化系的同班同學，兩人相互扶持，也一起白手起家創立公司。

李義發說，當年因師大公費支持完成學業，抱著飲水思源的精神回饋母校，協助母校助學金和大樓興建，以及實驗室裝修與儀器的設置應用，希望藉此推動綠能的發展。今年也與中油簽署生質能源合作備忘錄，為台灣綠能產業貢獻一己之力。

他還說，目前承德油脂與台師大產創學院已經展開跨領域合作，未來計劃在林口校區，成立綠能與發酵技術研究中心，希望培育更多人才，與前沿技術接軌。

「態度決定一生的成就」，李義發期勉學生，要「肯學」、不斷求進步，能從失敗中學習經驗，並繼續向前走，不努力去嘗試，就沒有成功機會。

台師大表示，87歲的李義發，於1961年畢業於台師大理化系物理組，多年來推動台灣能源轉型及永續經營，大幅減少碳排與降低污染，關心氣候變遷、環境保護和碳稅等國際性議題，長期投入循環經濟生產模式與生質能源研發，更成為英國石油、殼牌石油等國際石化企業合作的對象。