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台師大外籍生分享留台工作經驗　中文好還不夠「需求條件曝光」

▲▼今年首度舉辦「國際校友午餐約會」，吸引逾30國校友返校，分享在台求職甘苦談。（圖／台師大提供）

▲今年首度舉辦「國際校友午餐約會」，吸引逾30國校友返校，分享在台求職甘苦談。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

由於少子化加上產業需求，我國政府對外籍生畢業後留台規範進行鬆綁。台師大今（1日）舉行的「國際校友午餐約會」活動，邀請留台校友分享經驗，與會校友認為，在校時累積實務經驗，對能留台工作有很大幫助，擁有責任感是一件很重要的事，還要認同與尊重台灣文化，且光是中文好並不夠，若想擁有好的薪資，必須具備豐富的經歷與技能。

根據教育部統計，111學年度在台攻讀學位或進行短期研習的境外學生。台師大則擁有全台規模最大華語教學基地，每年有超過80國、8000位學生到訪，包括澳洲前總理陸克文、日本前首相橋本龍太郎等各國政要。校方為使受過專業知識及語言訓練的外籍生畢業留台貢獻所長，今年首度舉辦「國際校友午餐約會」，吸引逾30國校友返校，分享在台求職甘苦談。

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畢業於台師大英語學系、現為國際串流平台TaiwanPlus擔任專案負責人的 David Kao認為，外國人若想留在台灣工作，除了具備語言能力，若能對當地文化具備認同與尊重，將有助銜接台灣職場文化，也可提升與同事溝通時效率，都會成為企業招募外籍員工時的考量。

▲▼今年首度舉辦「國際校友午餐約會」，吸引逾30國校友返校，分享在台求職甘苦談。（圖／台師大提供）

▲台師大首度舉辦「國際校友午餐約會」，分享在台求職甘苦談。（圖／台師大提供）

待在台灣8年的印尼人Anastasia Cynthia Tanawi，目前在ViewSonic擔任平面設計師，原本從事教育工作，因為課程作業需要編撰教材，開始接觸到了設計。她認為，在校時累積實務經驗，對留在台灣工作很大的幫助，台灣的工作氛圍屬於團隊行動，儘管在外商也是如此，大家需要互相協助，因此擁有責任感是一件很重要的事。

來自泰國的合瓊玲，在台師大就讀應用華語系期間，從一句中文都不會講，到現在取得台灣永久居留權、教起台灣人泰文。合瓊玲表示，這得歸功四年的中文學習環境，從溝通、作業報告、翻譯接案幫助她很多，外國人若想留在台灣工作，只有中文好是不夠的，若想擁有好的薪資條件，必須具備有豐富的經歷與技能，才會讓企業願意錄用外國人。

台師大校長吳正己則表示，台師大長期以來將國際化視為校務發展目標之一，積極推動全英文授課、營造雙語校園友善環境，吸引外國學生就讀，為讓即將畢業的國際生，能認識台灣就業環境，不僅邀請國際校友返校交流，校內也開設像是半導體、科學計算、商業分析、ESG永續管理等，符合台灣職場脈動的學程，期許培養更多人才投入社會。

▲▼今年首度舉辦「國際校友午餐約會」，吸引逾30國校友返校，分享在台求職甘苦談。（圖／台師大提供）

▲吳正己表示，台師大將國際化視為校務發展目標之一，積極推動全英文授課、營造雙語校園友善環境，吸引外籍生就讀。（圖／台師大提供）

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