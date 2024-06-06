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響應世界環境日　元智大學校園種咖啡樹...啟動綠色永續夢想

▲響應世界環境日，元智大學校園種咖啡樹

▲元智大學校長廖慶榮與師生共同種植咖啡樹。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應6月5日世界環境日，元智大學管理學院今日於校園鳳凰花樹下舉行植樹典禮。校長廖慶榮、總務長李伯謙、管理學院副院長陳志萍、企業業師恆器製酒董事長羅己能、宏得螺絲總經理黃清雲、志聖工業經理尤昭展，以及多位教職員生共同參與活動，期許提升環境意識、保護地球生態，並為地球種下永續的希望。

元智大學管理學院陳懷傑老師表示，此次植樹活動源於元智管理學院學士班「管理學」課程中的永續專案，該專案涉及SDGs指標中的責任消費與生產，以及減少食物浪費。

▲響應世界環境日，元智大學校園種咖啡樹

▲元智教職員生共同響應植樹活動，為地球種下永續的希望。（圖／元智大學提供）

同學們與恆器製酒廠合作，利用市場規格之外但品質良好的地瓜、水蜜桃和草莓等農產品，釀製了兩款蒸餾酒，分別為「桃元」與「莓醉」，將銷售600瓶酒的盈餘全數捐贈。學生們本著「取之大地，回饋大地」的理念，在校園內種植咖啡樹，期望未來咖啡樹收成後，販售咖啡豆的收益能用於設立獎學金，幫助元智學生圓夢，並建立永續循環。

元智管院學士班李映萱同學分享，這次專案啟發了我們如何做出一個『綠色循環』的企劃，從運用醜蔬果釀造水果酒解決食物浪費，到行銷販賣，最後將收益回饋社會種植樹苗，形成綠色循環。

楊嘉瑞同學則分享，外表看似醜陋的蔬果，經過加工後就像脫胎換骨，被賦予嶄新的價值，更重要的是農民的心血不被浪費！從參訪地瓜田，到酒廠了解加工過程，然後將以地瓜酒為基底的水果甜酒進行註冊與販售，最後以植樹的方式回饋大自然，這讓他感到極大的成就感。李映萱同學則補充道，非常期待咖啡收成時能將這些收益幫助更多有需要的人！

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