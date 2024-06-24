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南消三大佳里分隊　辦義消水域急流進階專業訓練

▲台南市消防局佳里分隊特於6月22、23日，在多納大橋老鷹谷急流訓練場地，辦理義消水域進階訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局佳里分隊特於6月22、23日，在多納大橋老鷹谷急流訓練場地，辦理義消水域進階訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對著全球氣候劇烈變遷，水災洪澇頻傳，每年夏、秋兩季水域溺水事故頻傳，常造成人命傷亡，為增進消防人員水域救生技能，提供水難救助及預防溺水事件發生之緊急應變處理，台南市消防局佳里分隊特於6月22、23日，在多納大橋老鷹谷急流訓練場地，辦理義消水域進階訓練。

▲台南市消防局佳里分隊特於6月22、23日，在多納大橋老鷹谷急流訓練場地，辦理義消水域進階訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次訓練由消防局具救助隊培訓資格教官、有R3或急流救援班、急流救生進階班、實務經驗豐富人員擔任 (教官有小隊長卓士傑及助教小隊長聶豐明、隊員李岳霖、謝裕昌)，課程內容包含：急流救生裝備器材介紹、急流救生防禦式、攻擊式游泳、拋繩袋操作講解、固定點架繩、急流泛舟救生操作等，藉由訓練讓救生義消隊同仁面對湍急水流河域能夠獲得更多救人自保能力專業技能。

▲台南市消防局佳里分隊特於6月22、23日，在多納大橋老鷹谷急流訓練場地，辦理義消水域進階訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

訓練還安排了模擬救援場景演習，讓救生義消在模擬的沙洲受困緊急情況下進行實戰操作，從而提升其應變能力和實戰經驗，適當強度訓練不僅增強救生義消的技術水平，也提高了團隊協作的效率和應變能力，有助於輔佐警消在救災現場之各種作業。

▲台南市消防局佳里分隊特於6月22、23日，在多納大橋老鷹谷急流訓練場地，辦理義消水域進階訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三大隊陳坤宗大隊長表示，急流救生存在風險，每趟情境全然不同，除近期獲捐贈相關救援裝備器材，提升義消同仁出勤便利性及出勤安全之外，本次也藉由中程計畫訓練精進警義消弟兄急流救生技術和默契，以利實務搶救希能更得心應手，透過寶貴的訓練經驗，學一分救災安全知識，多十分出勤平安。

▲台南市消防局佳里分隊特於6月22、23日，在多納大橋老鷹谷急流訓練場地，辦理義消水域進階訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，佳里義消救生分隊這一系列訓練，讓民眾對當地的應急救援能力更加增信心，持續的專業訓練可提升義消面對災害挑戰的準備，特別感謝義消夥伴犧牲假期自假參與訓練，也呼籲熱血青年加入義消或救生義消，共同為地方安全盡一份心力。

▲台南市消防局佳里分隊特於6月22、23日，在多納大橋老鷹谷急流訓練場地，辦理義消水域進階訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，消防救災裝備日新月異，平時需有很扎實的訓練，加上反覆熟悉新裝備器材並更新使用方式及觀念，以備災時之需，可望更保障救災安全。

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