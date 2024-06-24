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南消新生力軍正式上線　 10分隊汰換主力消防車

▲為強化台南市消防救援量能，市府新購10部各式消防車，24日於永華市政中心舉行新購車輛校閱及啟動儀式，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為強化台南市消防救援量能，市府新購10部各式消防車，24日於永華市政中心舉行新購車輛校閱及啟動儀式，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化台南市消防救援量能，市府今年度新購小型水箱車2輛、水庫消防車1輛及水箱消防車7輛，共有10個消防分隊得以汰換主力消防車，24日於永華市政中心舉行新購車輛校閱及啟動儀式，由台南市長黃偉哲親自主持，市議員朱正軒、李鎮國、李啟維、沈震東也到場，表達對一線消防員的關懷之意。

▲為強化台南市消防救援量能，市府新購10部各式消防車，24日於永華市政中心舉行新購車輛校閱及啟動儀式，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，為保障市民朋友的生命財產安全，市府積極編列預算並持續爭取中央專案補助及民間捐贈，加速汰換15年以上老舊消防車，也特別感謝議會支持，共同為達成安全大臺南的願景而努力。本次新購車輛從隨車配備、車輛規格與內部空間配置，都由使用單位參與規劃設計，力求打造最貼合需求之搶救車輛。

▲為強化台南市消防救援量能，市府新購10部各式消防車，24日於永華市政中心舉行新購車輛校閱及啟動儀式，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，工欲善其事必先利其器，除了設備的更新與精進，消防隊員們的訓練也同步加強，包括履帶車、水霧車、無人艇等各式器材的使用訓練，這些都有效的增強南市的消防戰力，尤其正值炎炎夏日水上活動增加，這一批新的生力軍已經做好隨時投入救援的準備。

▲為強化台南市消防救援量能，市府新購10部各式消防車，24日於永華市政中心舉行新購車輛校閱及啟動儀式，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，感謝市府和議會對消防議題的關注和支持，讓消防工作在軟硬體設施及人員考勤福利都有質的提升，消防同仁會持續為提升本市的搶救服務品質而努力。本次車輛採購總經費共計新台幣6400萬元，大臺南地區從南到北共有10個消防分隊得以汰換主力消防車。

▲為強化台南市消防救援量能，市府新購10部各式消防車，24日於永華市政中心舉行新購車輛校閱及啟動儀式，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局說明，新購消防車底盤增加多項安全行控系統，並增配行車視野輔助、盲區警示、車身反光標示及歐規警示燈等行車警告裝置提升行車安全。並依使用單位的需求，將行車視野輔助系統、盲區警示系統、幫浦穩壓、電子水位顯示、電動油壓開門器等隨車配備做了升級，讓人命關天的搶救作業更加提升安全性與可靠性。

▲為強化台南市消防救援量能，市府新購10部各式消防車，24日於永華市政中心舉行新購車輛校閱及啟動儀式，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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