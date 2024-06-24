熱島效應都市變乾！氣象署：「一根金箍棒插北市」雨往山區集中

▲天氣高溫炎熱，都市熱島效應越來越明顯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

成大教授林子平研究團隊觀察，6月22日台北、新北、桃園的高溫區恐怕將彼此相連而擴大範圍，與東京都熱島已蔓延60公里的狀況類似，降溫恐怕更難。對此中央氣象署表示，從歷年觀測資料，確實發現都市熱島效應「更熱更強更廣」，熱島效應使得都市變乾，就像一根金箍棒插在台北市裡，風吹過來會轉彎，下雨就往山區集中。

由林子平主持的建築與氣候研究室BCLab，長年觀測台北、新北、台中、台南、高雄5個城市都會區的氣候變化。根據研究室在本月22日發布的都市熱島圖，北北基桃的高溫區已彼此相連，「都市熱島」現象有擴大趨勢，未來要降溫將更困難，盛夏酷暑的時間也提前到6月報到。

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氣象署組長海象氣候組長洪景山說，林子平教授與研究團隊觀測儀器、觀測站點跟氣象署不太一樣，觀測站點比較密集，跟電線桿結合在一起，利用電力傳輸觀測資料，觀測儀器經費較低，氣象署要符合世界氣象組織規範，觀測站及儀器都有一定標準。

▲「都市熱島」加劇。（圖／取自臉書粉專「都市退燒」）

不過洪景山表示，從氣象署歷年觀測資料發現都市熱島效應越來越顯著，跟林子平教授團隊研究趨勢是類似的。近年都會區升溫確實較快，也可間接推論都市熱島效應「強度在變強、頻率在增加、範圍在變大」等3面向都觀察到，確切上升溫度與溫差，要待進一步了解。

他提到，當熱島效應發生時也會改變下雨位置，台北是盆地地形，暖濕空氣上升凝結午後加熱作用，就會下起午後雷陣雨，但熱島效應會使得都市變乾，他形容就像是有一根金箍棒的基柱插在台北市，風吹過來會轉彎繞過去，下雨就往山區集中。

洪景山表示，世界都市化是趨勢，都市中心比周圍城市來的熱，都會區熱島效應是未來氣候重要課題。台北市、新北市、桃園市是大生活圈，因此都市規劃甚為重要，建築物增加綠化，都市空間設置綠地與堤塘等方式達到節能減碳，都市熱島需要長期觀察與政策配合的規劃。