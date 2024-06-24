朝覲之路走到死！穆斯林曝「越過屍體」成常態　恐怖高溫恐奪千命

▲穆斯林無懼高溫，齊聚麥加朝覲。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

穆斯林前往麥加（Mecca）的伊斯蘭教年度盛事「朝覲」（Hajj）因為極端高溫釀成憾事，沙烏地阿拉伯當局表示，已有1301人喪命。2名信徒指出，現場缺乏醫護人員或基礎設施，保護朝聖者免受酷熱天氣影響，人們失去意識，或者必須走過覆蓋白布的遺體，已經成為常態。

40歲的阿里（Zirrar Ali）21日與老父親從麥加回到倫敦，他向CNN表示，長途跋涉是朝覲之旅的基本要素，每天至少都要步行5小時，許多人甚至會在戶外待上12小時，但沙烏地政府依然應該提供更多幫助。

阿里說，當局沒有提供足夠的飲水、陰涼處或醫療支援，「對我來說，感覺人太多了，沒有足夠的醫護人員，所以他們只是等待最壞的情況發生，才會介入。」此外，人們暈倒已經成為常態，「我看見這些人受苦時，也無法專心朝覲。」

▲沙烏地阿拉伯表示，今年朝覲人數突破180萬。（圖／路透）



44歲的印尼信徒艾哈麥德（Ahmad）目睹很多人因為高溫而不適，甚至失去生命，沿路卻沒看見任何醫護人員或救護車，「回家路上，我看到很多朝覲者死亡。幾乎每隔幾百公尺，就有一具遺體躺在地上，身上蓋著白布。每次居民或特定團體發水，朝覲者就會立刻湧過來。」

沙特阿拉伯統計總局數據顯示，今年朝覲吸引超過180萬人參加，儘管信徒死亡並不罕見，去年就有超過200人喪命，但今年卻遇上極端高溫，而且由於各國獨立宣布公民喪命人數，因此尚不清楚確切死亡人數。

此外，沙烏地阿拉伯規定，朝覲者必須獲得許可證，才能合法進入麥加，但這可能需要耗費數千美元，因此，有許多信徒沒有登記，放棄更容易獲得食物飲水、能夠搭乘空調巴士的旅行團，獨立前往聖地。不過，這也讓外界研判，真正的朝聖及死亡人數可能更高。