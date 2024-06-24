　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

朝覲之路走到死！穆斯林曝「越過屍體」成常態　恐怖高溫恐奪千命

▲▼ 穆斯林無懼高溫，齊聚沙烏地阿拉伯麥加朝覲。（圖／VCG）

▲穆斯林無懼高溫，齊聚麥加朝覲。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

穆斯林前往麥加（Mecca）的伊斯蘭教年度盛事「朝覲」（Hajj）因為極端高溫釀成憾事，沙烏地阿拉伯當局表示，已有1301人喪命。2名信徒指出，現場缺乏醫護人員或基礎設施，保護朝聖者免受酷熱天氣影響，人們失去意識，或者必須走過覆蓋白布的遺體，已經成為常態。

40歲的阿里（Zirrar Ali）21日與老父親從麥加回到倫敦，他向CNN表示，長途跋涉是朝覲之旅的基本要素，每天至少都要步行5小時，許多人甚至會在戶外待上12小時，但沙烏地政府依然應該提供更多幫助。

阿里說，當局沒有提供足夠的飲水、陰涼處或醫療支援，「對我來說，感覺人太多了，沒有足夠的醫護人員，所以他們只是等待最壞的情況發生，才會介入。」此外，人們暈倒已經成為常態，「我看見這些人受苦時，也無法專心朝覲。」

▲▼前往麥加朝覲的穆斯林人潮。（圖／路透）

▲▼前往麥加朝覲的穆斯林人潮。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯表示，今年朝覲人數突破180萬。（圖／路透）

44歲的印尼信徒艾哈麥德（Ahmad）目睹很多人因為高溫而不適，甚至失去生命，沿路卻沒看見任何醫護人員或救護車，「回家路上，我看到很多朝覲者死亡。幾乎每隔幾百公尺，就有一具遺體躺在地上，身上蓋著白布。每次居民或特定團體發水，朝覲者就會立刻湧過來。」

沙特阿拉伯統計總局數據顯示，今年朝覲吸引超過180萬人參加，儘管信徒死亡並不罕見，去年就有超過200人喪命，但今年卻遇上極端高溫，而且由於各國獨立宣布公民喪命人數，因此尚不清楚確切死亡人數。

此外，沙烏地阿拉伯規定，朝覲者必須獲得許可證，才能合法進入麥加，但這可能需要耗費數千美元，因此，有許多信徒沒有登記，放棄更容易獲得食物飲水、能夠搭乘空調巴士的旅行團，獨立前往聖地。不過，這也讓外界研判，真正的朝聖及死亡人數可能更高。

ET快訊
獨／桃機2航廈漏水　逃生梯成瀑布
夫妻到觀音瀑布玩　老公突倒地死亡
女員工「被迫穿女僕裝」　幫老闆慶生
墾丁22歲美籍男溺斃　墾管處：上午即插紅旗示警
快訊／大雷雨狂轟北北基　5地暴雨警戒
桃園女大生吃壽司郎　守宮放在盤子噁爆
快訊／大雨轟炸　雙北、新竹4地區淹水警戒
快訊／松山機場「暫停地面作業1小時」航班延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「舌頭出現2徵兆」不該喝咖啡？　英醫曝原因：越喝越糟

氣體外洩仍發射！NASA太空人「被迫滯留太空」　不知何時返回地球

南海衝突！菲總統喊話「不屈服外國勢力」　防長：將繼續補給任務

下班發現住家被闖入！男手拿「平底鍋」擊退竊賊　英勇片爆紅

朝覲之路走到死！穆斯林曝「越過屍體」成常態　恐怖高溫恐奪千命

快訊／南韓工廠「爆炸焚燒」！引爆3萬5千顆鋰電池　發現20多具遺體

日自衛隊車輛隧道內對撞巴士！　8人送醫「1隊員心肺停止」

收到「死亡威脅」恐嚇信！蓮舫參選東京都知事　慘遭威脅潑酸刺殺

波音737 Max頻傳問題！不只韓航大怒神　掉艙門、「荷蘭滾」樣樣來

普丁更快按核按鈕？　俄議員警告：莫斯科可能改變核武使用時機

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

「舌頭出現2徵兆」不該喝咖啡？　英醫曝原因：越喝越糟

氣體外洩仍發射！NASA太空人「被迫滯留太空」　不知何時返回地球

南海衝突！菲總統喊話「不屈服外國勢力」　防長：將繼續補給任務

下班發現住家被闖入！男手拿「平底鍋」擊退竊賊　英勇片爆紅

朝覲之路走到死！穆斯林曝「越過屍體」成常態　恐怖高溫恐奪千命

快訊／南韓工廠「爆炸焚燒」！引爆3萬5千顆鋰電池　發現20多具遺體

日自衛隊車輛隧道內對撞巴士！　8人送醫「1隊員心肺停止」

收到「死亡威脅」恐嚇信！蓮舫參選東京都知事　慘遭威脅潑酸刺殺

波音737 Max頻傳問題！不只韓航大怒神　掉艙門、「荷蘭滾」樣樣來

普丁更快按核按鈕？　俄議員警告：莫斯科可能改變核武使用時機

嗆賴清德提釋憲「向民主宣戰」　朱立倫：團結六成民意對抗獨裁

警車攔毒蟲釀追撞2傷　判國賠100萬元

從小培養川崎魂！Kawasaki推電動越野自行車　折合新台幣6.7萬

快訊／國6舊正交流道連環撞！車屁股爛毀阻通行　車流暫走槽化線

類國營待2年「被女友放生」　28歲男曝待遇：以為讓人羨慕

「舌頭出現2徵兆」不該喝咖啡？　英醫曝原因：越喝越糟

氣體外洩仍發射！NASA太空人「被迫滯留太空」　不知何時返回地球

台泥旗下三元電池廠打造虛擬電廠　年減碳達1400噸

南海衝突！菲總統喊話「不屈服外國勢力」　防長：將繼續補給任務

遠雄廣場「鴻屋咖哩」增2人通報腹瀉！新北衛生局：即起暫時停業

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

國際熱門新聞

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

恐攻影片曝！　俄羅斯達吉斯坦增至9死25傷

即／韓鋰電池廠「爆炸焚燒」　發現20具遺體

少女紅血球指數低求醫　竟意外揭露「有隱情」…男友恐關20年

超馬運動員摔倒受傷　無法跑步獲賠4.2億

醫學系畢！26歲女「父母逼返鄉」慘淪工廠妹

禁書店「男女店員脫光光」徵裸女CEO

嚮往成為AV女優　大學正妹宣布下海

快訊／俄羅斯達吉斯坦爆恐攻！　6員警、1神父遇害亡

陰莖癌全球發病率上升　嚴重恐斷根

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

他靠撿垃圾「年收飆破200多萬」

遊覽車遭大象攻擊　女被拖出車外活活踩死

有毒！　睪丸累積「永久化學物」

更多熱門

相關新聞

「都市熱島」蔓延北北基桃　學者：城市失去夜間自然降溫功能

「都市熱島」蔓延北北基桃　學者：城市失去夜間自然降溫功能

才剛入夏，氣象署就連日發布高溫特報，台北市社子島狂飆逾38度高溫。成大建築系特聘教授林子文指出，受氣候變遷、地形與都市規劃影響，以及人類過度仰賴空調，導致「都市熱島」加劇，都市失去夜間自然降溫功能，「你以為今年夏天很熱，但可能是餘生最涼的夏天了」，未來每年只會越來越熱，政府現在就要有更多系統應對跟保護措施。

才6月就熱爆！醫示警「5大高風險族」

才6月就熱爆！醫示警「5大高風險族」

熱浪來襲！15縣市亮高溫燈號　雲林首發「紅色警示」恐飆38度

熱浪來襲！15縣市亮高溫燈號　雲林首發「紅色警示」恐飆38度

美國東岸酷暑拉警報　危險熱浪往西延伸

美國東岸酷暑拉警報　危險熱浪往西延伸

11縣市亮高溫燈號　賈新興：周三起會更熱

11縣市亮高溫燈號　賈新興：周三起會更熱

關鍵字：

穆斯林朝覲麥加高溫沙烏地阿拉伯伊斯蘭教

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

房仲要求加40萬斡旋金　眾人讚：很用心

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面