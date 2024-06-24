「都市熱島」蔓延北北基桃　學者：城市失去夜間自然降溫功能

▲「都市熱島」加劇，未來夏天只會越來越熱。（圖／取自臉書粉專「都市退燒」）

記者楊惠琪／台北報導

才剛入夏，氣象署就連日發布高溫特報，台北市社子島狂飆逾38度高溫。成大建築系特聘教授林子平指出，受氣候變遷、地形與都市規劃影響，以及人類過度仰賴空調，導致「都市熱島」加劇，都市失去夜間自然降溫功能，「你以為今年夏天很熱，但可能是餘生最涼的夏天了」，未來每年只會越來越熱，政府現在就要有更多系統應對跟保護措施。

由林子平主持的建築與氣候研究室BCLab，長年觀測台北、新北、台中、台南、高雄5個城市都會區的氣候變化。根據研究室在本月22日發布的都市熱島圖，北北基桃的高溫區已彼此相連，「都市熱島」現象有擴大趨勢，未來要降溫將更困難，而盛夏酷暑的時間也提前到6月報到。

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林子平接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，以往「都市熱島」高溫都在7月中下旬才比較劇烈，今年則提前到6月，「未來夏天會提前開始、延後結束，天氣也會越來越熱」，此外，以往大台北地區高溫都集中在北市萬華、中正區，現在則沿著大漢溪河谷延伸到新北市和桃園，「都市熱島不再只有台北市，整個北北基桃都是高溫區」，未來甚至可能延伸到新竹。

林子平指出，受氣候變遷、地形限制、都市規劃與建築物影響，以及人類過度仰賴空調等因素，「都市熱島」的加劇已不可逆，不但讓夏天提早到來、熱區擴大，更讓「都市失去夜間自然降溫功能」，白天建築物不斷蓄熱，到了晚上住宅區一直排出空調熱氣，熱氣無法排出、降溫，隔天太陽出來又開始加熱，熱量不斷累積，導致全球持續高溫，連續12個月地表溫度都創當月記錄。

林子平也提出警語，各地都會面臨不斷攀升的高溫，各縣市都應啟動系統的應對跟保護措施。系統部分，盤點所有公有、私有空間，增建綠地、遮蔽設施，像是公園要有更多綠化、遮蔽空間，公園路樹品種也挑選茂密、葉大的品種。尤其北市萬華區是地形與高溫脆弱區，加上人口結構問題，政府應該列為優先改善區域，避免有年長者因熱浪成災。

而在保護措施部分，林子平指出，熱浪來襲已是常態，政府應有更多預警措施，除了強化高溫預警的機制外，也要加強對熱傷害、熱疾病的預防，尤其營建業、外送產業，勞工更有機會暴露在高溫之中，政府單位都應訂定相關保護措施。