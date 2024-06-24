台北悶熱又濕「像待在蒸氣室」　一票有感：感覺不到空氣流動

▲網友認為，台北天氣又熱又濕。（示意圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台北近日常在午後就下大雨，因此就有網友發文表示，他覺得台北很悶，且下雨又很濕，台北人都不會覺得這天氣很鳥嗎？貼文曝光後，隨即引發討論，底下網友紛紛直呼，「待在室內吹冷氣就沒差」、「希望大家都覺得天氣很鳥，都搬出去」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「台北人不覺得天氣很鳥嗎」為標題發文表示，他覺得台北常常很悶、沒什麼風，且常下雨，又悶又熱又濕，就像待在蒸氣室一樣。因此他就不禁好奇，台北人都不會覺得天氣很鳥嗎？

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貼文一出，不少網友也有感，「+1，夏天晚上往返台北跟桃園，馬上就感覺到空氣差別了」、「又悶又熱，幾乎沒風，感覺不到空氣流動」、「週末在台北跟蒸籠一樣，南部沒那麼悶，但一樣熱炸」、「真的鳥，又潮濕，但從小住到大習慣了」。

還有網友表示，「台北覺得熱的人表示根本沒戶外運動，都待在家」、「台中比台中熱多了，又曬」、「台北真正難受的是沒有暖氣的冬天」、「熱就沖澡而已，一天洗三次供參考」、「冷氣房24小時，外面熱也不干我的事」。

中央氣象署今（24）日上午11時52分針對15縣市發布高溫資訊，今日白天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；苗栗縣、台東縣為黃色燈號。另根據氣象署資料，上午最高溫度出現在台北市社子測站，已有38度。

氣象署預報員劉宇其透露，受到太平洋高壓影響，未來一週高溫炎熱，台灣整體吹偏南風環境，中午過後要留意午後陣雨。他也說，今天偏南風，各地高溫35至36度，中南部內陸地區、大台北、花東縱谷易會有36度以上高溫，氣象署也有發布高溫資訊。