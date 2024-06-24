熱浪來襲！15縣市亮高溫燈號　雲林首發「紅色警示」恐飆38度

▲氣象署發布高溫資訊，雲林縣為紅色燈號恐有38度高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

全台酷熱，中央氣象署今(24日)上午11時52分針對15縣市發布高溫資訊，其中首度發出紅色燈號在雲林縣，連續出現38度極端高溫的機率。氣象署資料顯示，上午最高溫度出現在台北市社子測站，已有38度。

氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，今日白天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。

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台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。苗栗縣、台東縣為黃色燈號，請注意。

▲15縣市發布高溫資訊，其中雲林縣為紅色燈號 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今日各地高溫約32到35度，中南部近山區或河谷、花蓮縱谷及大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，天氣相當炎熱，外出活動應做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

高溫資訊(紅色)

＊高溫紅色燈號：雲林縣

＊高溫橙色36燈號：新北市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣

＊高溫黃色燈號：苗栗縣、台東縣

▲今日高溫排行。（圖／氣象署提供）