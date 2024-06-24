遭吳沛憶控質詢索台積電機密！　洪孟楷斥「抹黑」已正式提告

▲國民黨團書記長洪孟楷向吳沛憶提告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委吳沛憶日前指控，國民黨立委洪孟楷於立法院教委會，要求國科會提供台積電秘密資料，遭國科會當場拒絕，直言「國會擴權侵犯民眾人權」，日前洪孟楷已發布4點事實澄清，今（24）日他也宣布，將委請律師正式提出告訴，希望用司法層級以正視聽。

洪孟楷今日受訪時強調，吳沛憶在臉書、Threads上指控，自己要拿台積電機密資料，這些都不是事實！「我完全沒有要過任何機密資料，吳沛憶的發言已經完全偏離事實」，用抹黑方式他無法接受，今天會委請律師正式提出告訴。

洪孟楷還原現場，這是4月3日大地震結束後，在4月11日教委會質詢中，國科會副主委來備詢，當時自己針對全台科學園區是否有地震災損釐清，之前也有委員針對學校機關、交通建設詢問災損情況，科學園區也一樣，要求主管機關國科會了解科學園區災損。

洪孟楷說，這在過去921、台南大地震都有做統計，相關資料也可在立院議事公報資訊網，可以看到逐字稿、質詢影片、機關回覆資料，「可以公開就不是機密，何來機密之有？」

洪孟楷表示，當天自己是第一位質詢，機關要回覆他的是災損狀況資料，而吳沛憶是第三位質詢，她也要地震後園區狀況資料，「你自己也要一樣資料，你現在說我們要探尋商業機密？這是什麼道理？」

洪孟楷諷刺，吳沛憶可能是新科立委，不太了解狀況，相關質詢過程，機關回覆訊息都可以在立法院網站上找到，如果是機密，政府機關會公開給所有國人觀看？民進黨立委現在不演了，直接用假消息對別人潑髒水，「我不容許任何造謠抹黑，已經委任律師將向吳沛憶提告，期盼用司法程序導正社會視聽，還我清白！」

