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大陸 大陸焦點 特派現場

曾為「熟蛋返生」作者授頭銜　陸宣布撤銷中國管理科學研究院

▲▼中國管理科學研究院。（圖／翻攝自微博）

▲中國管理科學研究院。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔 ／綜合報導

大陸23日宣布對中國管理科學研究院作出撤銷登記，批評該院嚴重損害事業單位形象、嚴重影響社會秩序穩定等，具體包括肆意擴大業務範圍、大肆招攬各類「特聘專家」、「院士專家」、「客座教授」，違規向企業頒發「中國」字頭榮譽證書等。該院還被爆出曾為「熟蛋返生」作者頒授頭銜，引發爭議。

大陸國家事業單位登記管理局23日發布的通知顯示，中國旅遊文化資源開發促進會舉辦的中國管理科學研究院，存在不按照登記事項開展活動，濫設下屬機構，肆意擴大業務範圍，以牟利為目的對社會大肆銷售職業技能培訓證書，以及大肆招攬各類「特聘專家」等，違規向企業頒發「中國」字頭榮譽證書、建立「中國」字頭基地、主辦「中國」字頭論壇會議，違規使用帶「中國」字頭機構對外宣傳報導和進行虛假宣傳等行為。

通知指出，上述行為嚴重損害事業單位形象，嚴重偏離公益屬性，嚴重侵害人民群眾權益，嚴重影響社會秩序穩定，依據《事業單位登記管理暫行條例實施細則》第七十條規定，決定對中國管理科學研究院撤銷登記並收繳《事業單位法人證書》及單位印章。

據《澎湃新聞》報導，中國管理科學研究院及其下屬機構，已是「違法違規信息通告」欄目的常客了。2021年4月一篇《熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）-孵化雛雞的實驗報告》的論文，在輿論場上投下了一枚震撼彈。

該文的第一作者郭萍擁有多個頭銜，其中就包括「中國管理科學研究院學術委員會心腦教育研究中心副主任」。當時，心腦教育研究中心一名工作人員受訪時表示，郭萍是掛名的，他們是合作關係。

事實上，中國管理科學研究院及其學術委員會近年來已多次在爭議事件中露面。該院被形容為「一邊尋找掛靠的上級主管單位、一邊構建下屬二級機構、一邊內鬥」， 另一邊，蓋有中國管理科學研究院學術委員會印章的證書，進入市場流通環節。

新華社2019年6月報導的《花上千元就能買到「全國」「中」字頭證書和獎狀，誰是「神秘」賣家？》，內容明確提到，有人在網路大量銷售「中」字頭的「全國大賽」獎狀、職業技能證書，且多涉及一家單位，即中國管理科學研究院。

報導指出，其中一家公司工作人員發來的樣證上蓋有兩個公章，分別為「中國管理科學研究院學術委員會」和「專業人才技能培訓中心」，工作人員稱是「今天剛剛收到的中國管理科學研究院專業人才技能證書」。

《中國經營報》報導的《一個國家級事業單位的8年停頓與亂戰》稱，中國管理科學研究院曾宣稱擁有92個二級分支機構（研究所、研究中心），而受訪者中沒有人知道確切的名單和數量。如今經過漫長混戰，這些二級機構不僅歸屬不明，且也在積極發展下級單位，還牽出難以計數的糾紛和訴訟，其中不乏金額上億元人民幣的集資案。

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