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大陸 大陸焦點 特派現場

陸近三分之一機場為軍民合用　起降時拍攝恐觸法

記者鄭思楠／綜合報導

大陸民眾防間諜意識高。近期，一名乘客在飛機上拍攝窗外，被指是違規偷拍某軍民合用機場。大陸國安部表示，目前大陸營運機場中，接近三分之一是軍民合用機場，大多位於沿海、沿邊等地區。軍民合用機場，是平時兼具民用運輸及空軍日常訓練，戰時可供軍事使用的機場。民航乘客應遵守相關規定，不得擅自拍攝敏感軍事區域、軍事設備。

▲▼國安部：乘客擅自開啟遮光板偷拍軍民合用機場，被行拘7日。（圖／翻攝自影片）

▲乘客開啟遮光板拍攝，被行拘7日。（圖／翻攝自影片）

「國家安全部」微信公號發布，此外，大陸東南沿海地區某軍民合用機場，乘客劉某在飛機滑行起飛過程中，無視機艙內廣播和乘務員的提醒要求，擅自將開啟錄像功能的手機放置在機窗遮光板與窗口的夾層之間，並反覆開啟遮光板，對機場週邊設施、建築和軍機等進行攝錄，打算發朋友圈炫耀。

機場觀測到該航班有乘客未依相關規定關閉遮光板後，立即要求該飛機重新滑回停機位，直到相關部門和國家安全機關依法細緻核查確認消除洩密隱患後，該航班才得以重新起飛。

劉某此舉不僅導致其所乘坐的航班延誤，影響了同機旅客的行程計劃，更因涉嫌擾亂公共交通秩序，被相關部門依法處以行政拘留7日的處罰。

報導稱，目前大陸營運機場中，接近三分之一是軍民合用機場，大多位於沿海、沿邊等地區，戰略地位突出，軍事價值重要。為保障國家軍事安全，防止旅客「無意」中取得、洩露國家軍事機密，當民航飛機在軍民合用機場起降、滑行時，旅客應根據空乘的要求關閉遮光板，不得擅自拍照、攝影甚至將有關內容上傳上網，這也是世界各國針對軍用設施保密的一般做法。

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