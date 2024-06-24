酸甜、奶香濃郁！超商全新甜點「檸檬蛋糕」　限時省10元爽吃

▲7-11自有甜點品牌「LADEARS」自今（24）日起推出全新甜點「檸檬老奶奶蛋糕」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

甜點控快來嚐鮮！就有超商自今（24）日起推出全新甜點「檸檬蛋糕」，嚴選屏東新鮮檸檬搭配綿密糖霜與檸檬醬，內餡還能吃到滿滿的鮮奶油，整體吃起來酸甜清爽不膩口，超適合炎炎夏日享用，為日常生活帶來甜蜜滋味。

7-11自2023年起推出「甜點專櫃」結構，逾50款豐富選擇滿足小份量個人化甜點及民眾對於點心的分眾與多樣化需求，提供消費者全日型的療癒輕食補給選擇，目前全台已有逾2000間門市，其中，今年5月全新登場的7-11自有甜點品牌「LADEARS」，自今（24）日起再度推出新品「檸檬老奶奶蛋糕」。

▲「LADEARS檸檬老奶奶蛋糕」嚴選在地屏東新鮮檸檬，搭配綿密糖霜與清爽微酸檸檬醬，內餡還能吃到滿滿鮮奶油。



這款「LADEARS檸檬老奶奶蛋糕」售價49元，嚴選在地屏東新鮮檸檬，搭配綿密糖霜與清爽微酸檸檬醬，內餡再加上鮮奶油，酸甜不膩口最適合夏日午後享用，自6月26日至7月9日還可享優惠，LADEARS、昂舒巴黎甜點第2件省10元。

吃甜點配飲料更過癮！全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」近日也推出2款咀嚼系新品，首推「寒天甘蔗檸檬」，使用冷鏈技術鎖住台灣在地甘蔗與檸檬的鮮美，搭配寒天晶球，口感超療癒，另一款為「夏芒粉角青茶」，能品嚐到愛文芒果果肉及Q彈粉角的多重口感，每一口都能享受果香與青茶茶香。

▲全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」推出2款全新飲品，分別為「寒天甘蔗檸檬」與「夏芒粉角青茶」，即日起至6月25日前可享嚐鮮價49元。（圖／全家提供）







為慶祝這2款全新飲品上市，全家會員於6月25日前可享「寒天甘蔗檸檬」、「夏芒粉角青茶」嚐鮮價49元（原價65元）。