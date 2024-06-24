　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

酸甜、奶香濃郁！超商全新甜點「檸檬蛋糕」　限時省10元爽吃

▲▼7-11全新甜點「LADEARS檸檬老奶奶蛋糕」。（圖／7-11提供）

▲7-11自有甜點品牌「LADEARS」自今（24）日起推出全新甜點「檸檬老奶奶蛋糕」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

甜點控快來嚐鮮！就有超商自今（24）日起推出全新甜點「檸檬蛋糕」，嚴選屏東新鮮檸檬搭配綿密糖霜與檸檬醬，內餡還能吃到滿滿的鮮奶油，整體吃起來酸甜清爽不膩口，超適合炎炎夏日享用，為日常生活帶來甜蜜滋味。

7-11自2023年起推出「甜點專櫃」結構，逾50款豐富選擇滿足小份量個人化甜點及民眾對於點心的分眾與多樣化需求，提供消費者全日型的療癒輕食補給選擇，目前全台已有逾2000間門市，其中，今年5月全新登場的7-11自有甜點品牌「LADEARS」，自今（24）日起再度推出新品「檸檬老奶奶蛋糕」。

▲▼7-11全新甜點「LADEARS檸檬老奶奶蛋糕」。（圖／7-11提供）

▲「LADEARS檸檬老奶奶蛋糕」嚴選在地屏東新鮮檸檬，搭配綿密糖霜與清爽微酸檸檬醬，內餡還能吃到滿滿鮮奶油。

這款「LADEARS檸檬老奶奶蛋糕」售價49元，嚴選在地屏東新鮮檸檬，搭配綿密糖霜與清爽微酸檸檬醬，內餡再加上鮮奶油，酸甜不膩口最適合夏日午後享用，自6月26日至7月9日還可享優惠，LADEARS、昂舒巴黎甜點第2件省10元。

吃甜點配飲料更過癮！全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」近日也推出2款咀嚼系新品，首推「寒天甘蔗檸檬」，使用冷鏈技術鎖住台灣在地甘蔗與檸檬的鮮美，搭配寒天晶球，口感超療癒，另一款為「夏芒粉角青茶」，能品嚐到愛文芒果果肉及Q彈粉角的多重口感，每一口都能享受果香與青茶茶香。

▲▼全家搖搖茶吧全新2款飲品、酷繽沙全新聯名。（圖／全家提供）

▲全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」推出2款全新飲品，分別為「寒天甘蔗檸檬」與「夏芒粉角青茶」，即日起至6月25日前可享嚐鮮價49元。（圖／全家提供）


為慶祝這2款全新飲品上市，全家會員於6月25日前可享「寒天甘蔗檸檬」、「夏芒粉角青茶」嚐鮮價49元（原價65元）。

ET快訊
快訊／立院覆議案咨文簽了！　賴清德加註意見：侵害人民基本權利
馬來貘41度猝死　多發出血、籠內掙扎撞擊全身傷
快訊／北市女過馬路遭水泥車輾　血肉模糊
彰化公廁「6美圖」爆紅　幕後原因曝
出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝3關鍵：更能省電
獨／陳鑒花光余苑綺3000萬遺產　李亞萍：就算了
快訊／余天女婿月撈百萬　涉詐欺、洗錢罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

制服造型太Q！麥當勞超夯「三麗鷗娃娃」睽違25年復刻回歸了

麥當勞「得來速熟客券」限時35天回歸！加碼推「球后餐」挺小戴

3口味任選！漢堡王「安格斯牛肉堡買1送1」爽嗑3天

酸甜、奶香濃郁！超商全新甜點「檸檬蛋糕」　限時省10元爽吃

有10元蛋捲冰淇淋、薯餅買1送1！麥當勞「7大優惠券」限時開吃

雞腿槓片、熱狗堡船超Q！最新「運動會摩斯卡」全台只有5000張

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

制服造型太Q！麥當勞超夯「三麗鷗娃娃」睽違25年復刻回歸了

麥當勞「得來速熟客券」限時35天回歸！加碼推「球后餐」挺小戴

3口味任選！漢堡王「安格斯牛肉堡買1送1」爽嗑3天

酸甜、奶香濃郁！超商全新甜點「檸檬蛋糕」　限時省10元爽吃

有10元蛋捲冰淇淋、薯餅買1送1！麥當勞「7大優惠券」限時開吃

雞腿槓片、熱狗堡船超Q！最新「運動會摩斯卡」全台只有5000張

第4代「Nissan旗艦休旅」今年問世！空間比X-Trail更大　外型更帥了

「山寨周杰倫」巡演合體了！票價飆到2.6萬　陸粉絲怒了要抵制

除了老婆！老公「LINE釘選女同事」　全場逆風挺：妳還太嫩了

快訊／南韓鋰電池工廠「瞬間燃燒」！1人死亡、6人輕重傷　19人受困

轟「帝制」賴清德提釋憲　傅崐萁：台積電不官商勾結何須調查？

年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐　竟是家中床被單惹禍

制服造型太Q！麥當勞超夯「三麗鷗娃娃」睽違25年復刻回歸了

ASML、NVIDIA高雄設新點　輝達宅還有2字頭便宜可撿

真正的人脈和你想的不一樣！謹慎背負「人情債」以免救火不成被反撲

快訊／國會改革案賴清德簽署了　加註意見：侵害人民基本權利

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

消費熱門新聞

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽吃3天

肯德基「2大超值優惠」限時9天吃

必勝客周末限定13吋大比薩下殺半價

「全聯神物」夏季衣物清新大作戰

麥當勞最新「7大優惠券」一次看！

7-11首度開賣「精品馥芮白」限時只要89元

吃貨看過來！全台特產美食「一個地方」就能買齊」

必勝客13吋大比薩下殺199元爽吃8天

麥當勞得來速熟客券限時35天回歸

全家搖搖茶吧「2款新品」只要49元喝

超商全新甜點「檸檬蛋糕」限時省10元爽吃

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽嗑3天

肯德基+必勝客「超殺優惠」只有2天

日製掌上型電鬍刀療癒手感必須收

更多熱門

相關新聞

身分證開頭「I、Q」吃和牛涮88折

身分證開頭「I、Q」吃和牛涮88折

王品集團旗下的「和牛涮」及「尬鍋」7月相繼進駐嘉義，同時推出限定優惠。身分證開頭是「I、Q」的民眾，全台和牛分店吃指定套餐享88折，而姓名有「尬」或同音者，尬鍋招待吃炒雞火鍋系列套餐。

麥當勞最新「7大優惠券」一次看！

麥當勞最新「7大優惠券」一次看！

盤點6家重新營業的老味道

盤點6家重新營業的老味道

7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網

7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網

COLD STONE「草莓冰心捲」新上市

COLD STONE「草莓冰心捲」新上市

關鍵字：

美食雲超商新品超商美食超商甜點超商優惠7-11

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

房仲要求加40萬斡旋金　眾人讚：很用心

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

味全慰留無效　「火球男」引退

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

咳嗽、發燒、喉嚨痛！　醫：病人多到不像夏天

顧婕罹直腸癌重逢舊愛　復合10億前男友獲金援

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面