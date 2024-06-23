　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男剛出獄「2周內搶2家銀樓」　法院兩度裁定無保請回

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方在梧棲區逮獲紀男。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市近期接連發生銀樓金飾被竊，上月底西區中美街一處銀樓損失市價1萬7000多元的金飾，歹徒挑選完金飾後，佯稱要外出領現金，趁隙偷取金項鍊騎逃逸，該嫌於梧棲區遭逮；本月初大里區也有銀樓遭完全相同的手法受害，歹徒同樣是在梧棲落網。據查，原來2案的竊嫌是同1人，50歲紀姓男子因甫出監缺錢花用，鋌而走險犯案，不過2案經檢方聲押後，法院均裁定無保請回，警方呼籲，銀樓業者隨時檢查門窗安全鎖，加強與轄區警方雙向聯繫，降低被竊搶風險。

台中市第一警分局表示，公益派出所5月25日接獲西區中美街銀樓報案，稱金項鍊遭人竊取，財損1萬7750元，警方調閱監視器發現，犯嫌紀姓男子到銀樓假借購買金飾，挑選後佯稱要暫離外出領取現金，卻趁店員未注意時將金項鍊放入口袋，隨即騎車逃逸。

第一警分局調閱沿途路口監視器並以車追人，7小時內於梧棲區港埠路一段查獲紀男，並在他身上起獲變賣金飾的剩餘贓款9400元以及毒品。案經警方依竊盜及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方向台中地院聲請羈押，法院裁定無保請回

本月7日，紀男又在台中市大里區犯案，他在塗城路一家銀樓以相同手法，偷走一條5錢重、市價約4萬6000元的金墜子，轄區霧峰警分局在當天就將他逮補，紀男同樣於梧棲區落網。本案法院仍裁定紀男無保請回

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲紀男在大里塗城路一家銀樓行竊。（圖／記者許權毅攝）

據悉，紀男先前因毒品案入獄，出監後因缺錢花用，因此決定行竊；均在梧棲落網，是因梧棲區為紀男的居住地。

警方呼籲，建議銀樓業者再次檢視相關保全設備，並隨時檢查門窗安全鎖，加強與轄區警方雙向聯繫，降低被竊搶風險。警方會持續對轄區內各治安要點區域加強巡邏守望，提升見警率達預防犯罪效果，以維護社會治安。
 

ET快訊
日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住：真丟臉
快訊／日本福島外海4.9地震！　最大震度4級
韓男星爆性侵學生！下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影
南韓核電廠「2.3噸儲存水」不慎外洩！　流入大海緊急檢測
張學雷逝世！　曾是台灣職籃「高砲塔」先驅
樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」　沐妍：想回去跳啦啦
波音又出事！玻璃4萬英尺高空「多處破裂」急折返

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天氣好出門散步！嘉義婦遭「掉落木條」砸頭　滿臉鮮血送醫

彰化電器行凌晨大火　一家五口躲臥室「做對1事」逃死劫

快訊／小港機場赫見消防車出動！答案揭曉：噴水驅趕蜜蜂

烏龜暴斃懷疑是姊夫幹的　小姨子怒潑屍水下場曝

台中男剛出獄「2周內搶2家銀樓」　法院兩度裁定無保請回

漁船行跡詭異！緝毒犬嗅出密艙藏走私菸　查獲23萬包市值1500萬

花蓮寵物店暗夜大火！5棟建築物全毀慘況曝　1隻毛小孩死亡

「哪個男生被摸不舒服」酒吧老闆狂摸服務生下體　賠錢換免囚

獨／拒酒測麥拉倫違停　餐酒館大亨否認失聯：警方叫我不能移

台南道路突現坑洞！駕駛卸完貨赫見「車輪卡洞」急求救

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

天氣好出門散步！嘉義婦遭「掉落木條」砸頭　滿臉鮮血送醫

彰化電器行凌晨大火　一家五口躲臥室「做對1事」逃死劫

快訊／小港機場赫見消防車出動！答案揭曉：噴水驅趕蜜蜂

烏龜暴斃懷疑是姊夫幹的　小姨子怒潑屍水下場曝

台中男剛出獄「2周內搶2家銀樓」　法院兩度裁定無保請回

漁船行跡詭異！緝毒犬嗅出密艙藏走私菸　查獲23萬包市值1500萬

花蓮寵物店暗夜大火！5棟建築物全毀慘況曝　1隻毛小孩死亡

「哪個男生被摸不舒服」酒吧老闆狂摸服務生下體　賠錢換免囚

獨／拒酒測麥拉倫違停　餐酒館大亨否認失聯：警方叫我不能移

台南道路突現坑洞！駕駛卸完貨赫見「車輪卡洞」急求救

17縣市「高溫警示」　雲林恐飆38度

3國軍艦成功「三檔靠泊」　行動範圍再擴大

暑假前最後一檔！台中旅展大清倉　飛日本「第2人減萬元」

世界最醜狗狗比賽獅子狗「狂野譚」奪冠　熬過犬瘟熱堅韌求生

「上帝顯靈」真的贏了近100萬　大主教被賭場列入黑名單

C羅強勢領軍　葡萄牙前進歐國盃16強

00940股東連5周縮水　十大台股ETF受益人變動出爐

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

天氣好出門散步！嘉義婦遭「掉落木條」砸頭　滿臉鮮血送醫

藍想找白修選罷法！柯文哲：天下本無事　庸人自擾「搞什麼鬼？」

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

女騎車扯斷瓦斯線！害攤商父子遭火燒

即／花蓮寵物店全面燃燒！多隻萌犬陷昏迷

即／高雄旅社傳命案！男子陳屍反鎖客房

台中女陳屍世貿公園　明晚將舉行頭七科儀

控蕭淑慎夫「渣男」　嫩妹：他拍性愛影片

海陸66旅下士拖哨還「屎遁」　放空哨所下場慘了

獨／拒酒測麥拉倫違停　餐酒館大亨否認失聯

自爆是小三　24歲嫩妹向蕭淑慎認錯：很抱歉

即／台南將軍港漁船起火！烈焰照亮海面

台灣自來水技術士涉收賄　2人收押

花蓮寵物店暗夜大火！5建物全毀1隻狗狗死亡

更多熱門

相關新聞

獨／拒酒測麥拉倫違停　餐酒館大亨否認失聯

獨／拒酒測麥拉倫違停　餐酒館大亨否認失聯

台中市西區傳出一名38歲鍾男開著千萬麥拉倫酒駕，而車子則被警方移置保管，現在卻因為「不能硬拖」，鍾男與警方疑似溝通有誤，導致車輛卡在中美街上。經查，鍾男就是台中知名餐酒館大亨鍾士豪，名下這輛麥拉倫去年以「0貸款購入」，旗下餐酒館去年在一中商圈擴店，當時還找來3億車隊助威。鍾士豪今早聽聞消息有些錯愕，透露深夜他看著愛車被警方貼上封條後無法移車就返家休息，並無「失聯」。

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

大韓航空「仁川飛台中」班機爆意外！緊急返航

大韓航空「仁川飛台中」班機爆意外！緊急返航

男腰插BB槍進江子翠站！遭北捷罰1萬

男腰插BB槍進江子翠站！遭北捷罰1萬

暑假來了！台中4處「少年仔熱點」大執法

暑假來了！台中4處「少年仔熱點」大執法

關鍵字：

台中銀樓竊案警方防範

讀者迴響

熱門新聞

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

快訊／中華男籃前總教練張學雷逝世　享壽61歲

《順風婦產科》美月要結婚了

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面