台中男剛出獄「2周內搶2家銀樓」　法院兩度裁定無保請回

▲警方在梧棲區逮獲紀男。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市近期接連發生銀樓金飾被竊，上月底西區中美街一處銀樓損失市價1萬7000多元的金飾，歹徒挑選完金飾後，佯稱要外出領現金，趁隙偷取金項鍊騎逃逸，該嫌於梧棲區遭逮；本月初大里區也有銀樓遭完全相同的手法受害，歹徒同樣是在梧棲落網。據查，原來2案的竊嫌是同1人，50歲紀姓男子因甫出監缺錢花用，鋌而走險犯案，不過2案經檢方聲押後，法院均裁定無保請回，警方呼籲，銀樓業者隨時檢查門窗安全鎖，加強與轄區警方雙向聯繫，降低被竊搶風險。

台中市第一警分局表示，公益派出所5月25日接獲西區中美街銀樓報案，稱金項鍊遭人竊取，財損1萬7750元，警方調閱監視器發現，犯嫌紀姓男子到銀樓假借購買金飾，挑選後佯稱要暫離外出領取現金，卻趁店員未注意時將金項鍊放入口袋，隨即騎車逃逸。

第一警分局調閱沿途路口監視器並以車追人，7小時內於梧棲區港埠路一段查獲紀男，並在他身上起獲變賣金飾的剩餘贓款9400元以及毒品。案經警方依竊盜及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方向台中地院聲請羈押，法院裁定無保請回。

本月7日，紀男又在台中市大里區犯案，他在塗城路一家銀樓以相同手法，偷走一條5錢重、市價約4萬6000元的金墜子，轄區霧峰警分局在當天就將他逮補，紀男同樣於梧棲區落網。本案法院仍裁定紀男無保請回。

▲紀男在大里塗城路一家銀樓行竊。（圖／記者許權毅攝）



據悉，紀男先前因毒品案入獄，出監後因缺錢花用，因此決定行竊；均在梧棲落網，是因梧棲區為紀男的居住地。

警方呼籲，建議銀樓業者再次檢視相關保全設備，並隨時檢查門窗安全鎖，加強與轄區警方雙向聯繫，降低被竊搶風險。警方會持續對轄區內各治安要點區域加強巡邏守望，提升見警率達預防犯罪效果，以維護社會治安。

