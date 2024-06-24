9歲兒曝「陌生人看我睡覺」　爸媽不信！3個月後通風口拖出無名屍

▲男童發現天花板通風口出現「一雙陌生的眼睛」盯著自己看。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

外國一名9歲男童躺在床上時，竟發現天花板通風口出現「一雙陌生的眼睛」盯著自己看。他向父母提及此事，卻被誤以為是小孩子的幻想，直到3個月後臥室通風口飄出惡臭，才發現裡頭竟有一具陌生男子的遺體。

事實上，男童早就察覺家裡潛入不速之客。他某天半夜偷溜下床，想去廚房偷吃零食，卻目睹一名消瘦的陌生男子站在冰箱前，正在大快朵頤。雖然男童趕緊叫醒父親，但爸爸下樓之後，不僅廚房空無一人，整間房子也沒有入侵跡象。

儘管如此，男童堅信自己看到的是真的，於是開始密切注意家中擺設，果然發現廚房用具經常移動，水槽也會莫名多出幾個用過的杯盤。

3個月後，他躺在床上時，竟看見男子透過通風口盯著自己，嚇得衝去告訴爸媽，可惜大人們檢查通風口之後，依然什麼也沒發現，再次以為只是小孩做噩夢，或者想像力過度。

▲「不速之客」已經偷偷住在房子裡數個月。（示意圖／CFP）



然而，「偷窺事件」發生的一周後，整間房子開始莫名散發惡臭。父母發現，氣味來源正是兒子臥室通風口，但一開始以為只是動物死在裡面，打開後才驚恐地發現，竟是一具人類遺體。

根據現場跡象研判，陌生男子已經偷偷生活在這間房子裡好幾個月，他平常都潛伏在通風口，趁著半夜出來尋找食物，不僅設置了簡易床鋪，還從通風口畫下男童的素描。不過，儘管經過調查，依然不清楚其身分與死因。

這段故事由網紅巴倫先生（MrBallen）分享之後，也被外媒轉載報導。許多民眾紛紛驚恐表示，「我要開著燈睡覺了」、「我的床鋪上方就有通風口」、「千萬不要忽略孩子們說的話」、「那男孩要接受一些瘋狂的（心理）治療了。」不過，也有人懷疑故事真實性，因為他們認為，住家通風口不足以讓一名成年男性容身。