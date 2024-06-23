天天吃蘋果！他竟「血中有毒」　譚敦慈揭「保命吃法」

▲一名民眾為養生而天天吃帶皮蘋果，卻因不清洗表皮而「血中農藥超標」。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

食用乾淨、新鮮的蔬果，能夠抗氧化、幫助排便，也能減低患上慢性病的風險。有著「無毒教母」之稱、長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈就分享，有位患者注重養生，每天中午都吃一顆帶皮的蘋果，但由於不去清洗，經檢驗發現血液中已經農藥殘留超標。

譚敦慈在節目《挖健康》裡提到，自己在毒物科有遇過一個案例，這名患者很重視養生，中午都會去買蘋果吃，也覺得進口蘋果帶皮的功效更好，常常擦一擦外皮就食用，最後卻發現血中農藥超標。

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譚敦慈進一步強調，「所有的水果都要洗」，無論是香蕉、芒果等等，甚至在切哈密瓜前也要先清洗過。值得注意的是，譚敦慈直言，百香果在農藥排行榜裡每次都是前幾名，也需要特別小心。

譚敦慈表示，洗水果不用流動的清水，只要準備一個水盆，將所有要吃的水果一起放進去，再拿出洗臉刷，把每個水果都泡在水裡刷洗，包括蒂頭都要刷乾淨，再拿水沖一下就完成了。

另外，譚敦慈還說明道，雖然芒果無毒、富含維生素C，但由於芒果是漆樹科的水果，表面容易有汁液，與皮膚接觸可能會引起皮炎，因此民眾吃芒果前，也務必要將表皮刷洗乾淨，最後以水沖洗，避免出現過敏反應。

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