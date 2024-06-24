3口味任選！漢堡王「安格斯牛肉堡買1送1」爽嗑3天

▲漢堡王安格斯牛肉堡系列限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控衝了！人氣速食品牌「漢堡王」即日起祭出限時3天「安格斯牛堡全系列買1送1」歡慶優惠，一共有3口味開放任選，換算下來，單顆漢堡只要銅板價73元就能吃到，小確幸趕緊收。

漢堡王即日起至6月26日連3天祭出「安格斯牛堡買1送1」優惠，期間購買「厚切安格斯牛肉堡」、「勁濃安格斯牛肉堡」及「花生安格斯牛肉堡」可享「任選買1送1」優惠，2顆堡只要145元，換算下來單顆不到73元，提醒優惠不適用機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市

漢堡王「厚切安格斯牛肉堡」夾了安格斯牛肉搭配清爽美生菜、新鮮蕃茄，是經典必吃招牌；「勁濃安格斯牛肉堡」加入了濃郁美式起士醬，結合美式酥炸培根、炸洋蔥丁，口感豐富滿足；「花生安格斯牛肉堡」則選用台灣在地顆粒花生醬搭配鹹香安格斯牛肉，鹹甜滋味超涮嘴。

▲拿坡里祭出炸雞買6送3限時優惠。

另，拿坡里至6月30日前也有「炸雞買6送3」優惠，一次爽吃9塊炸雞下殺348元，平均每塊炸雞只要39元，於全台131家拿坡里披薩·炸雞店限定販售；其炸雞是嚴選國產雞肉裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，肉質鮮美多汁。